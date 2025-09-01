Anticipazioni La promessa: Jana fa una macabra scoperta, ecco quale…

La storyline legata alla camera segreta de La Promessa adiacente a quella di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) continuerà a riservare sorprese nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. Non a caso, Jana Exposito (Ana Garces) farà una macabra scoperta legata alla stessa…

La Promessa, news: la camera segreta, tutto quello che c’è da sapere

Grazie alle indagini portate avanti in un primo momento da Vera (Angela Echaniz), Lope (Enrique Fortun), Teresa (Andrea Del Rio) e Marcelo (Jorge Casat) e successivamente da Pia Adarre (Maria Castro), i telespettatori avranno modo di scoprire che in quella camera ha soggiornato segretamente per diverso tempo Dolores (Anai Gonzalez), la madre di Jana e Curro de la Mata (Xavi Lock).

Per via di una serie di lettere che verranno ritrovate, Jana scoprirà infatti che Dolores è stata lì dopo aver dato alla luce il piccolo Marcos, il figlio illegittimo del marchese Alonso (Manuel Regueiro), che come sapete è Curro. Una verità che la porterà a voler chiarire ancora di più la situazione, tant’è che chiederà al fratello di andare in cerca di Ramona (Inma Perez Quiros), l’unica che può sapere davvero cosa è successo. Una richiesta che Jana farà a Curro poiché non potrà muoversi da La Promessa e fare tanti sforzi, visto che sarà in attesa del suo primo figlio dal marito Manuel (Arturo Garcia Sancho)…

La Promessa, spoiler: la macabra scoperta di Jana

Contando sull’appoggio di Pia e Teresa, che le sveleranno dove si trova, Jana avrà però più volte modo di recarsi nella camera segreta e un giorno, rovistando nella stessa, troverà un tappeto arrotolato sul quale ci sarà una vistosissima macchia di sangue.

Inizialmente disgustata dalla macabra scoperta, la Exposito comincerà poi a fare tutte le considerazioni del caso e ipotizzerà che il tappeto potrebbe essersi macchiato quando Dolores ha partorito Curro. Tuttavia, dopo essersi confrontata con Pia, Jana scarterà tale ipotesi, anche perché il tappeto sarà macchiato soltanto in un punto ben preciso, e capirà che la macchia potrebbe aver coperto qualche altro crimine, magari commesso dalla Marchesa in persona.

La Promessa, trame: Curro convince Ramona a tornare

Jana sarà sulla pista giusta? Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che, contemporaneamente a questa vicenda, Curro riuscirà a raggiungere il paesino nel quale si è trasferita Ramona. Dopo aver espresso le sue perplessità riguardo al matrimonio con Manuel, dovute alla convinzione che i marchesi Cruz e Alonso non accetteranno mai Jana come nuora, l’anziana alla fine si lascerà convincere da Curro a tornare nel marchesato di Lujan per aiutarlo a portare avanti le sue investigazioni su Dolores con la sorella.

Ramona si farà dunque rivedere a La Promessa e potrà riabbracciare Jana, contentissima all’idea di tornare a passare un po’ di tempo con lei, l’unica persona che può darle delle informazioni utili su Dolores. Ramona sarà però davvero disposta a collaborare? Occhio perché la storyline farà emergere tanti segreti legati alla tenuta che metteranno Jana in serio pericolo… Seguici su Instagram.