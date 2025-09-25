Anticipazioni La promessa: Jana ricostruisce alla perfezione l’omicidio di Tomas!

Svolta importantissima in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo una serie di indagini, Jana Exposito (Ana Garces) riuscirà infatti a ricostruire alla perfezione la dinamica dell’omicidio di Tomas de Lujan (Jordi Coll). Una circostanza che metterà in serio pericolo la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e che aprirà diversi scenari…

La Promessa, news: Jana e la stanza segreta

Tutto partirà quando, grazie a Pia Adarre (Maria Castro), Jana avrà modo di entrare nella stanza segreta de La Promessa, adiacente a quella di Cruz, dove ha soggiornato per qualche tempo la defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) dopo aver dato alla luce il piccolo Curro de la Mata (Xavi Lock). Dopo aver rovistato a fondo nella camera, la Exposito si imbatterà dunque in un tappeto sporco di sangue e si confronterà con Ramona (Inma Perez Quiros), appena tornata a Lujan, per avere più delucidazioni sulla questione.

Le due donne converranno sul fatto che quel sangue non può certo appartenere a Dolores, assassinata all’aperto dagli uomini incappucciati capitanati dal barone Juan (Alberto Gonzalez), come Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) racconterà alla stessa Jana. Per questo, la stessa Exposito inizierà a pensare che il tappeto sia stato utilizzato per trasportare il corpo senza vita di Tomas.

La Promessa, trame: una nuova scoperta di Jana

La storyline subirà successivamente una veloce accelerazione quando, mentre si troverà in compagnia di Teresa Villamil (Andrea Del Rio), Jana capirà che Cruz può accedere nella stanza segreta tramite un meccanismo nel caminetto. A quel punto, la ragazza riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà, per filo e per segno, che cosa è successo il giorno in cui Tomas ha perso la vita.

Durante un dialogo, Jana farà quindi presente a Curro che, il giorno in cui è arrivata a La Promessa, Tomas l’ha beccata in biblioteca mentre rovistava tra le cose di Alonso (Manuel Regueiro) e che il ragazzo aveva promesso di aiutarla, nonostante le sue nozze appena celebrate con Jimena (Paula Losada), quando gli aveva raccontato di essere in cerca degli assassini della madre Dolores e dei rapitori del bambino.

La Promessa, spoiler: Jana ricostruisce alla perfezione l’omicidio di Tomas!

Attraverso una serie di flashback risalenti a quel giorno, con immagini inedite di Tomas, Jana spiegherà quindi a Curro che, dal suo punto di vista, il fratello maggiore è andato proprio in cerca di quella stanza, riuscendo ad accedere in camera di Cruz dal passaggio segreto, per scontrarsi con lei. Una vera e propria imprudenza da parte di Tomas, che poi è stato ucciso a sangue freddo dalla “matrigna” con un fermacarte.

Nella sua ricostruzione, totalmente dettagliata, Jana aggiungerà inoltre un altro particolare e dirà con certezza che è stata Petra Arcos (Marga Martinez), data l’assenza del barone in quella notte, ad aiutare Cruz a trasportare il cadavere di Tomas, senza farsi vedere, dalla camera segreta fino all’atrio principale de La Promessa, dove poi l’uomo è stato ritrovato senza vita da tutti i parenti il mattino successivo.

Visibilmente sotto choc, Curro crederà alle parole di Jana, ma al tempo stesso non potrà fare a meno di sottolineare che tale rivelazione rovinerebbe per sempre i Lujan, dato che Alonso e Manuel (Arturo Garcia Sancho) ne uscirebbero devastati qualora inchiodassero davvero Cruz per l’omicidio.

Non a caso, Jana suggerirà a Curro di tacere per il momento sulla questione e specificherà che è necessario pressare sempre di più Cruz per costringerla ad ammettere le sue colpe. Ma tutto ciò basterà davvero? Seguici su Instagram.