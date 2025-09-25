Anticipazioni Tradimento: Kahraman confessa a Sezai di essere suo figlio!

Rivelazione in arrivo nel corso delle ultimissime puntate di Tradimento: appena scoprirà di essere suo figlio, Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) deciderà infatti di essere completamente sincero con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) e gli racconterà tutta la verità. Scopriamo dunque insieme quale sarà la reazione dell’avvocato…

Tradimento, news: ecco come Kahraman scopre di essere figlio di Sezai

La storyline partirà quando, data la fine del suo matrimonio con Güzide Özgüder (Vahide Percin), Sezai deciderà di ritornare a Avanos, motivo per il quale salderà anche il conto dell’albergo, gestito da Kahraman, dove starà soggiornando ormai da diverse settimane. Stupito dall’improvvisa partenza del suo ospite, Sarpoglu andrà dunque a trovarlo nella sua stanza e noterà che Sezai ha una voglia identica alla sua sulla spalla.

Conscio della relazione che Sezai ha avuto con la ritrovata madre Kadriye (Yeşim Salkım), Kahraman capirà dunque di essere figlio dell’Okuyan Senior e non di Tahir Kenan Dicleli, il defunto marito di Mualla (Nursel Köse), come ha sempre creduto. Raccontate le ultime scoperte alla moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), il giovane Sarpoglu interromperà qualsiasi rapporto con Kadriye (che si giustificherà dicendo di non aver mai preso in considerazione l’idea che il Dicleli Senior potesse non essere suo padre) e si preparerà a dire la verità a Sezai!

Tradimento, spoiler: Kahraman confessa a Sezai di essere suo figlio

Per farlo, Kahraman raggiungerà Sezai ad Avanos, dove lo troverà in compagnia di Güzide. Invitato dall’avvocato a parlare anche di fronte alla Özgüder, che nonostante tutto continua a considerare come la donna della sua vita, Sarpoglu si farà dunque coraggio e gli mostrerà la foto della voglia che ha sulla spalla, svelandogli di essere suo figlio.

Sezai crederà subito alle parole di Kahraman e non si capaciterà di come Kadriye gli abbia potuto mentire per così tanto tempo. Dall’altro, sempre lo Okuyan chiederà perdono al ritrovato figlio specificando che, se avesse saputo di essere suo padre, si sarebbe senz’altro preso cura di lui.

Non a caso, chiarito tutto quanto con il consanguineo, Sezai andrà in cerca proprio di Kadriye e l’accuserà di aver mentito per tanto tempo a tutti quanti nel tentativo di sposare il Dicleli Senior e approfittare della sua ricchezza. Una teoria che Sezai ribadirà anche quando Kadriye utilizzerà la stessa scusa pronunciata a Kahraman, ossia di non aver mai sospettato che potesse essere davvero lui il padre del bambino.

Tradimento, trame: la clamorosa decisione di Kahraman

Sciolti tutti i dubbi a riguardo, tramite un test del DNA che gli confermerà che è effettivamente figlio di Sezai, Kahraman parlerà della scomoda faccenda anche alla “zia” Mualla e, in seguito a tutto ciò, prenderà anche una clamorosa decisione. Kahraman deciderà infatti di restituire a Mualla tutti i beni della famiglia Dicleli e lascerà anche la lussuosa villa, insieme a Oylum e al piccolo Can.

In attesa di una nuova sistemazione, i tre verranno dunque accolti in casa da Güzide, la quale dirà loro che possono trattenersi quanto vogliono. Il tutto mentre Mualla realizzerà, con dolore, di essere rimasta completamente da sola e inizierà a covare sempre più astio verso Kadriye per la grande menzogna raccontata…