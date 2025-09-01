Anticipazioni Tradimento: Selin ricoverata in una clinica psichiatrica!

Dopo lo sparo inferto al marito Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) non resterà a lungo in carcere. Nel corso delle puntate finali di Tradimento, la ragazza verrà ricoverata in una clinica psichiatrica. Tutto ciò partirà da un patto che Oltan (Cem Bender) farà con il figlio…

Tradimento, news: Tolga segue Oylum dappertutto

Tutto partirà quando Tolga scoprirà che è stata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) a donargli il rene e, di conseguenza, a salvargli la vita dopo che Selin ha attentato contro di lui. A quel punto, il giovane Kaşifoğlu, ancora all’oscuro del fatto che il piccolo Can è suo figlio, comincerà a pensare di avere una nuova possibilità con la sua ex e la seguirà dappertutto.

Visto che non vorrà più alcun tipo di fraintendimento nel suo matrimonio, che ha messo in pericolo quando ha deciso di donare il suo rene, Oylum svelerà al marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) che Tolga cerca ogni tipo di pretesto per incontrarla. Proprio per questo, gli mostrerà un video, postato sul web da alcuni utenti, nel quale Kaşifoğlu l’ha raggiunta in biblioteca per chiederle di ritornare insieme a lui. Una rivelazione che innescherà la pronta reazione di Kahraman…

Tradimento, trame: Kahraman dà un avvertimento a Oltan

Deciso a proteggere ad ogni costo il suo legame con Oylum, che gli avrà giurato che non intende rivelare a Tolga che Can è suo figlio, Kahraman non esiterà a recarsi nell’ufficio di Oltan e gli darà un avvertimento. Sarpoglu inviterà caldamente il Kaşifoğlu Senior a fare in modo che Tolga non gli sia più di intralcio nel matrimonio con la Yenersoy, minacciando in caso contrario di “prendere provvedimenti”.

A quel punto, dato che capirà che Kahraman potrebbe fare del male a Tolga, Oltan parlerà francamente con il figlio e gli proporrà un patto. Puntando sul fatto che Tolga non intende presentare carichi contro Selin, favorendo così la sua scarcerazione, Oltan si dirà disposto ad aiutare la nuora, facendola ricoverare in una clinica psichiatrica dove potrà riprendersi, appena Tolga gli giurerà che dimenticherà per sempre Oylum.

Tradimento, spoiler: Selin ricoverata in una clinica psichiatrica!

Grazie a tale accordo tra padre e figlio, Selin uscirà dunque di prigione e verrà portata in una clinica psichiatrica adeguata in grado sia di curare la sua “depressione” sia il dolore per la recente morte della sorella Serra (İrem Tuncer). Nel difficile momento del ricovero, accanto a lei, ci sarà proprio Tolga, che farà sapere per l’ennesima volta alla moglie che potranno cercare di ricostruire il loro rapporto, una volta che sarà guarita, e che andrà costantemente a trovarla.

Tolga manterrà però davvero fede alla parola data? Occhio perché una scoperta che farà su Oltan rischierà di mandare nuovamente il giovane imprenditore fuori strada. Di che cosa si tratterà?