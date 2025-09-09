Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 14 a sabato 20 settembre 2025

Ridge si confronta con Hope, esprimendo la sua totale fiducia in Thomas e augurandosi che lei ricambi i sentimenti del figlio. Poco dopo, Thomas raggiunge Hope. Nonostante le tensioni generate dalle opinioni opposte delle loro famiglie, tra i due nasce un momento di profonda intimità. Thomas le ribadisce di non volerle mettere pressione, ma di credere con forza nel loro futuro insieme.

Parlando dell’anello di fidanzamento che lei porta al collo come ciondolo, Thomas spiega che non si tratta solo di un gioiello, ma del simbolo del suo amore eterno, promettendole che non smetterà mai di amarla. Hope, dal canto suo, confessa di fidarsi pienamente di lui e di credere nelle sue promesse. Riconosce i suoi progressi, la sua affidabilità e la capacità di cambiare per amore, per il lavoro e soprattutto per il figlio. Con Thomas si sente finalmente al sicuro, pronta ad affidargli il cuore, anche se non ancora a sposarlo. Per lei non è il momento giusto, pur ribadendo che la sua esitazione non ha nulla a che vedere con i sentimenti che prova. Decide comunque di tenere l’anello al collo, accanto al cuore, nella speranza di sentirsi un giorno pronta a compiere quel passo.

Intanto Ridge e Brooke discutono della proposta: lui resta fiducioso, mentre lei teme che Hope, ancora segnata dal divorzio con Liam, finisca per ferire Thomas e riportarlo a vecchie abitudini. Ridge però insiste: questa volta potrebbe andare diversamente, perché l’amore può davvero fare la differenza.

Nel frattempo, R.J. organizza una serata romantica con Luna nella nuova casa sulla spiaggia di Malibu. La ragazza gli confida di sentirsi pronta a un passo in avanti nella loro relazione, ma Zende, venuto a conoscenza della casa grazie a Charlie, si presenta con la scusa di mostrargli dei bozzetti.

Thomas e Hope si lasciano trasportare dalla passione. Lei ammette di non aver mai provato un’attrazione così intensa e selvaggia, e lui ricambia dichiarandole di amarla solo e soltanto. Ancora una volta, la implora di accettare l’anello e di sposarlo, ma Hope ribadisce di aver bisogno di più tempo. Thomas accetta con serenità, convinto che prima o poi arriverà il suo “sì”.

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn condividono un momento tenero finché Ridge non li raggiunge, ringraziando Finn per aver salvato la vita di Eric. In quell’occasione, accenna alla proposta di Thomas. Steffy scopre così che Hope non ha né accettato né rifiutato, scegliendo invece di tenere l’anello come ciondolo. Ridge si dice ottimista sul futuro della coppia, mentre Steffy e Finn restano scettici: lei teme che Hope finisca per spezzare il cuore del fratello, lui comprende le esitazioni della ragazza, viste le ombre del passato di Thomas. Ridge, tuttavia, è convinto che entrambi debbano essere liberi di scegliere.

Nella casa sulla spiaggia, R.J. e Luna vivono la loro prima notte insieme, un momento intimo e speciale, interrotto solo dall’arrivo di Zende che, con il suo solito sarcasmo, non nasconde l’invidia per i successi e la felicità di R.J.

Nel frattempo, Eric si confida con Donna e Katie sul proprio stato di salute. In attesa della visita di controllo, si mostra fiducioso e ottimista. Donna lo sprona a non avere più segreti e a farsi sostenere dalla famiglia. Quando Finn comunica che i parametri di Eric sono tornati nella norma e la sua aspettativa di vita è regolare, la tensione si scioglie. Ridge e Brooke si dicono orgogliosi del suo coraggio, mentre Eric, al settimo cielo, decide di festeggiare con una grande festa insieme a tutti i suoi cari, a cominciare da Katie e R.J.