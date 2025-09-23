Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre 2025

Bill riflette sul passato e calcola che la notte trascorsa con Poppy, vent’anni prima, coincida perfettamente con l’età di Luna. Questo lo porta a sospettare che la ragazza possa essere sua figlia. Poppy, però, a disagio, lo smentisce con fermezza, ribadendo di essere assolutamente certa che Luna non sia sua. Bill, invece, insiste, ricordandole che lui sarebbe felice di accoglierla nella sua vita e di colmare il tempo perduto. Poppy, sorridendo amaramente, gli risponde che, se così fosse, lo avrebbe cercato anni prima, magari anche solo per un sostegno economico. Nonostante ciò, Bill rimane convinto che i tempi del concepimento non possano essere casuali e ribadisce quanto gli piacerebbe essere il padre di una ragazza splendida come Luna.

Intanto, Carter officia le nozze tra Eric e Donna, lasciando gli invitati entusiasti e commossi. Tra loro anche R.J. e Luna, sempre più innamorati. Alla villa di Eric, tutti si congratulano con lui per l’organizzazione impeccabile della proposta e del matrimonio a sorpresa. Nel frattempo, Zende approfitta di un momento in cui R.J. si allontana per avvicinarsi a Luna, che non sembra indifferente.

Alla Forrester, Ridge e Brooke ricordano la sorpresa di Eric la sera precedente: la proposta e le nozze celebrate sul momento. Brooke si dice felice per la coppia, convinta da tempo che Donna fosse la persona giusta per Eric. Ridge confessa che inizialmente era dubbioso, ma di aver cambiato idea vedendo quanto amore e cura Donna abbia dimostrato durante la malattia di suo padre.

Nel frattempo, a casa, Poppy cerca le sue mentine senza sapere che Luna le ha prese di nascosto la sera prima. Proprio in quel momento riceve la visita di Li, che ancora una volta non risparmia critiche, accusandola di aver sempre scelto uomini sbagliati e di puntare solo a ricchezze facili. Secondo Li, anche Luna rischia di seguire le sue stesse orme. Quella stessa mattina, infatti, Luna si sveglia a casa di Zende, confusa e sotto shock: a causa degli effetti delle mentine, era convinta di aver passato la notte con R.J., e invece scopre con orrore di essersi ritrovata con Zende.

Mentre Li accusa Poppy di abusare di stimolanti e di essere una “drogata”, Poppy si difende dicendo di essere adulta e libera di fare ciò che vuole, anche se la sorella le fa notare che dovrebbe pensare a proteggere sua figlia. Ma Poppy ignora ancora la gravità di ciò che è accaduto a Luna.

Nel frattempo, R.J. raggiunge Ridge e Brooke, raggiante per la sua relazione con Luna, e confida a sua madre quanto sia felice accanto a lei. Brooke lo rassicura, dicendogli che Luna è una ragazza speciale, stimata da tutti. Ma mentre lui sogna un futuro insieme, Luna, devastata dai sensi di colpa, confessa a Zende di aver sempre creduto di essere con R.J. e non riesce a superare il trauma. Nonostante le rassicurazioni di Zende, che insiste sul fatto che sia stato tutto consensuale, la ragazza è sconvolta e pensa solo a come affrontare R.J.

Quando finalmente R.J. prova a contattarla, Luna risponde tra le lacrime dalla casa di Zende, si scusa dicendo di non sentirsi bene e riattacca, lasciando R.J. turbato e convinto che qualcosa non vada… Seguici su Instagram.