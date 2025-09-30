Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 6 a sabato 11 ottobre 2025

Il conflitto tra Li e Poppy diventa sempre più acceso. Li accusa la donna di essere una cacciatrice di dote e una madre inadeguata, criticando il suo stile di vita e insinuando che faccia uso di sostanze, come le sue famigerate “mentine speciali”. Teme che Poppy non sia un buon esempio per Luna e che le sue abitudini possano condurre la ragazza verso la droga. Poppy, dal canto suo, si difende sostenendo di essere una donna adulta e responsabile delle proprie scelte, che non avrebbero mai conseguenze negative né su di lei né su sua figlia. Al contrario, accusa Li di giudicarla continuamente e di imporre a tutti standard rigidi e soffocanti.

Luna (Lisa Yamada) torna a casa turbata dopo essersi svegliata accanto a Zende (Delon De Metz). Convinta di essere stata con R.J. (Joshua Hoffman), il suo fidanzato, confessa a Poppy (Romy Parks) di non ricordare chiaramente la notte trascorsa, di sentirsi confusa e colpevole, perché non avrebbe mai tradito volontariamente R.J., che ama con tutta se stessa. Quest’ultimo, ignaro di ciò che è accaduto, si confida con sua madre Brooke (Katherine Kelly Lang) per l’insolito comportamento di Luna. Anche Zende, scosso, rievoca la serata e cerca conforto dal nonno Eric (John McCook), che gli parla proprio di Luna, invitandolo a farle da guida mentre lui sarà lontano per la convalescenza.

Poco alla volta, la verità emerge. Luna ricorda di essersi sentita stranamente stanca alla festa, di essersi recata in una dependance per bere dell’acqua e poi di essersi addormentata. Tuttavia, rievoca l’immagine vivida di R.J., quando in realtà era insieme a Zende. Sconvolta, inizia a dubitare di se stessa, finché Poppy le confessa, distrutta, che aveva ingerito inconsapevolmente le sue “mentine speciali”, contenenti una sostanza rilassante usata al posto dell’alcol. Questo spiega il suo stato alterato e la confusione tra i due ragazzi. Luna realizza con orrore che è stata drogata accidentalmente dalla madre, evento che ha portato al suo tradimento.

La rivelazione scatena la rabbia della giovane, che accusa Poppy di essere direttamente responsabile di ciò che è accaduto. Parallelamente, Liam (Scott Clifton) coglie un pretesto per recarsi da R.J. e discutere della relazione tra suo padre Bill e Poppy, madre di Luna. Eric, intanto, rincuora Zende assicurandogli che presto troverà la donna giusta e ribadendo la sua fiducia nel suo talento. Liam non nasconde i suoi dubbi sulla relazione, ma R.J. difende con convinzione Poppy.

Quando Luna scopre che quelle “mentine” erano in realtà potenti psicofarmaci, comprende che sono state la causa diretta delle allucinazioni e del malinteso con Zende. Poppy, sentendosi responsabile, le consiglia di non rivelare nulla a R.J. per proteggerla da conseguenze devastanti. Anche Zende, distrutto dal senso di colpa, le assicura di non aver approfittato di lei e concorda sul mantenere il segreto.

Ignaro della verità, R.J. confida a Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) il suo amore per Luna, descrivendo la loro relazione come pura, sincera e intensa. Mentre lui parla con entusiasmo, Luna è tormentata dai sensi di colpa e combattuta tra il desiderio di confessare e la paura di perdere il suo amore. Si confronta con Poppy e Zende, ma infine decide di affrontare R.J. Raggiungendolo, trova accoglienza e affetto: lui la consola, la rassicura e ribadisce quanto lei sia importante per lui. Di fronte a tanta dolcezza, Luna è pronta a rivelare tutto, ma si blocca, incapace di parlare.

Poppy affronta Zende per accertarsi che non abbia approfittato della figlia. Il ragazzo è fermo: era convinto che Luna lo desiderasse e si dichiara sconvolto tanto quanto lei per ciò che è successo….