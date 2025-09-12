Beautiful: Harrison Cone interpreterà un ruolo gay, chi sarà? | Anticipazioni americane

Diciamocelo: il fatto che in quasi quarant’anni nessun personaggio di Beautiful, ambientato nel mondo dell’alta moda, fosse omosessuale è sempre suonato strano. È verissimo che certi stereotipi andrebbero estirpati ma, anche solo per amore di statistica, la cosa sembrava alquanto bizzarra. Ebbene, la situazione sta per cambiare, visto che nelle puntate americane della soap farà il suo debutto il primo personaggio gay.

Certo, ricorderete che Karen Spencer anni fa fece il suo coming out, rivelando di avere una compagna, Danielle, con la quale aveva cresciuto la loro figlia Caroline Spencer Jr. Tuttavia si era trattato all’epoca di personaggi del tutto secondari, funzionali a brevi archi narrativi e, infatti, archiviati abbastanza in fretta. Stavolta, invece, l’intenzione parrebbe quella di far debuttare un personaggio importante: è un giovane uomo che sarà interpretato da Harrison Cone!

Il ruolo in questione non è ancora stato rivelato: sarà un aspirante stilista che in America farà il suo debutto alla Forrester Creations il 16 settembre e sarà legato ad uno dei volti principali del programma. L’ipotesi al momento più accreditata è che si possa trattare di Jack Marone, che, nei mesi scorsi, abbiamo appreso essere impegnato negli studi da designer alla Forrester International. Sarà, dunque, il figlio di Brooke Logan e Nick Marone?

Di chiunque si tratti, non sarà solo! Il pubblico, infatti, apprenderà che è impegnato in una relazione con Remy Price. Quest’ultimo al pubblico italiano, per ora, appare sconosciuto, ma si tratta di un amico di vecchia data di Electra Forrester (nipote di Ivy Forrester, in quanto figlia di suo fratello, mai apparsi fino ad oggi sulla scena): Remy è stato uno stalker della giovane, la cui frustrazione per essere stato rifiutato lo ha spinto a pubblicare e diffondere online dei fotomontaggi a tinte hot che hanno spinto Electra dapprima a lasciare la sua vecchia vita e poi ad affrontare di nuovo questa persecuzione una volta arrivata a Los Angeles.

Da allora Remy è stato ai margini della narrazione, incrociando la propria strana con Luna Nozawa a cui ha fatto brevemente da amichevole confidente. Remy passerà dunque da una cotta non ricambiata nei confronti di Electra a una relazione gay? Il ragazzo è attratto da entrambi i sessi? Oppure il suo comportamento era dovuto ad una incapacità di accettare se stesso? Lo scopriremo, a quanto pare, davvero tra poco tempo… Seguici su Instagram.