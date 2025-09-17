Buongiorno mamma 3, anticipazioni seconda puntata 24 settembre 2025

Anticipazioni e trama seconda puntata di Buongiorno Mamma 3, in onda su Canale 5 mercoledì 24 settembre 2025

La famiglia Borghi si impegna strenuamente a sanare le cicatrici del passato, mentre nuovi presagi inquietanti si affacciano alla loro porta. Sole affronta il suo primo giorno come supplente presso il liceo del padre, dove si scontra subito con Alessandro, un professore di musica tanto affascinante quanto rigido. Nel frattempo, Francesca è alle prese con la gravidanza e con un dubbio tormentoso che non trova il coraggio di rivelare. Jacopo decide di riprendere il lavoro presso la Onlus. Da Londra arriva Mauro, turbato dai problemi che minacciano la sua relazione con Agata.

L'assenza di Anna continua a gravare sull'intera famiglia, generando interrogativi e alimentando sospetti che sembrano impossibili da dissipare. Determinato a far luce su ciò che si cela dietro questa mancanza irrisolta, Guido segue nuove tracce che mettono in discussione tutto ciò che pensava di sapere sul suo matrimonio e sulla moglie che credeva di conoscere. In mezzo a tensioni familiari, segreti sepolti che tornano a galla e incontri enigmatici legati al passato di Laura, il delicato equilibrio che tiene unita la famiglia è sempre più vicino a infrangersi. Qual è il prezzo da pagare per proteggere veramente ciò che si ama?