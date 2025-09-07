Emanuel Caserio (Salvatore Amato) lascia Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore 10: Salvatore (Emanuel Caserio) esce di scena

Lunedì 8 settembre parte su Rai 1 la decima stagione de Il paradiso delle signore, dando così il via ad una lunga annata che ci accompagnerà sino ai primi di maggio del 2026. Il cast del nuovo ciclo è noto da tempo, ma nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità riguardo ad un rumor che da tempo girava sui social: l’uscita di scena di Emanuel Caserio, il Salvatore Amato della fiction.

Via Instagram, Emanuel Caserio ha confermato le recenti voci di corridoio riguardanti la sua uscita dal Paradiso. L’addio di Salvatore Amato avverrà tra un po’ di tempo, nel corso della stagione, e sarà contraddistinto da un lungo e commovente discorso di congedo in cui verrà ricordato anche Armando (Pietro Genuardi), con cui Salvo ha condiviso tanti momenti indimenticabili. Così come sarà di certo emozionante anche veder andar via un personaggio come Salvatore, a cui tutto il pubblico della serie è legatissimo e che faceva parte del cast sin dalla prima stagione daily. Seguici su Instagram.