Forbidden Fruit: Alihan fa la pace con Halit! | Anticipazioni

Un colpo di scena inaspettato è destinato a cambiare parecchi equilibri nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Nonostante il piano avviato con Ender Çelebi (Şevval Sam) per prendere possesso della sua holding, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) farà inaspettatamente la pace con Halit Argun (Talat Bulut). Una mossa che spiazzerà tantissimo la cattivona della dizi, ma non solo…

Forbidden Fruit, news: Halit fa una mossa con Alihan

La storyline partirà quando, grazie all’ex moglie Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever), Halit comprenderà che Alihan ce l’ha con lui perché è convinto che, tanti anni prima, abbia avuto una relazione extraconiugale con la defunta madre Füsun. Inizialmente, l’imprenditore lascerà credere al Taşdemir – nel frattempo risposatosi per vendetta con Ender – di essere davvero colpevole del misfatto, ma le cose cambieranno quando verrà messo al corrente della morte di Tuncer, l’ex socio con il quale ha fondato la holding Argun.

A quel punto, grazie ad una serie di incontri tra Halit e la neo-vedova, i telespettatori avranno modo di scoprire che Tuncer aveva lo stesso identico orologio dell’Argun Senior, tra l’altro con la stessa incisione sul retro. Un elemento che risolverà completamente l’equivoco, dato che sarà abbastanza chiaro che era Tuncer l’amante di Füsun e non di certo Halit. Vista la morte dell’ex socio, Halit deciderà dunque di far recapitare a Alihan un pacco che conterrà i due orologi…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan fa pace con Halit

Appena riceverà il pacco, Alihan si confronterà con Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu) e comprenderà di essersi sbagliato sul conto di Alihan. Non a caso, Taşdemir si presenterà nell’ufficio dell’Argun con i due orologi e gli chiederà di raccontargli, finalmente, la verità sulla fine del matrimonio dei suoi genitori. Halit si mostrerà ovviamente disponibile e parlerà al suo interlocutore della tresca tra Füsun e Tuncer, che ha coperto per tantissimi anni, e gli racconterà del giorno in cui lui e l’ex socio hanno comprato due orologi identici dove hanno fatto incidere la data di fondazione della loro società.

Data la morte di Tuncer, Alihan si scuserà con Halit per avergli arrecato dei danni e sotterrerà l’ascia di guerra contro di lui, promettendogli che il suo matrimonio di interesse con Ender terminerà il prima possibile.

Forbidden Fruit, trame: Alihan vuole il divorzio da Ender

Le cose, però, saranno davvero così semplici? Come prima cosa, possiamo anticiparvi che Alihan rientrerà immediatamente in affari con Halit e tenterà di fare pace con Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), che nel frattempo gli avrà fatto credere di essersi fidanzata con il losco Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca).

Tuttavia, il problema più grande sarà rappresentato da Ender: quest'ultima accetterà davvero il divorzio improvviso da Alihan senza opporre resistenza? Occhio perché la trama riserverà diverse e imprevedibili sorprese…