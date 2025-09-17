Forbidden fruit, anticipazioni 18 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 18 settembre 2025

Halit, dopo aver scoperto del matrimonio tra Ender e Alihan, si reca a casa di Ender, dove i due hanno un acceso confronto. Erim sente la loro discussione e decide di scappare di casa. Preoccupati, Ender e Halit contattano immediatamente la polizia. Nel frattempo, Erim chiama Kemal, che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz, la quale si precipita da loro accompagnata da Halit. Erim chiede di poter restare per una notte da Kemal, dato che in questo momento lo considera come un fratello maggiore, e Halit gli concede il permesso.

Zeynep, sconvolta per la notizia del matrimonio, cade in un profondo stato di tristezza; Emir e Irem vanno a trovarla per offrirle conforto. Nel frattempo, Zerrin è devastata dall'accaduto e finisce in ospedale a causa di un attacco di cuore. Alihan, deciso a sfruttare la sua nuova posizione, si presenta nell'ufficio di Halit annunciando l'intenzione di convocare una riunione straordinaria del consiglio. Ora che possiede la maggioranza delle azioni, vuole assumere il pieno controllo dell'azienda…