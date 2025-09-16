Forbidden fruit, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025

Alihan, devastato dal sentirsi tradito dalla persona di cui si fidava di più, confessa a Zerrin le ragioni delle sue azioni. La sorella, però, fatica ad accettare le sue spiegazioni. I conflitti non pesano solo sui diretti interessati: Lila teme di non poter più vedere lo zio, mentre Erim non riesce a comprendere i comportamenti della madre.

Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, si insedia nel suo nuovo ufficio. Zerrin, turbata, confida a Halit di aver avuto un duro confronto con Alihan, durante il quale lui le ha rivelato che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Pur scossa, Zerrin rassicura Halit, dicendo di non aver dato credito a quella storia assurda.

Hakan, dal canto suo, rivela a Zeynep che Irem ha deciso di chiudere la loro relazione. Poco dopo, Erim respinge Ender, andata a trovarlo all’uscita da scuola, e il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo: Furkan, Umit e Celal.

Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar e i due finiscono per discutere animatamente. Quando l’uomo scopre la vera identità di Zeynep, teme le conseguenze. Nel frattempo, Yildiz chiede a Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. Inizialmente contrariato, Halit alla fine acconsente.

Durante la serata, le tre donne esagerano con l’alcol e, in preda all’euforia, scrivono ad Alihan e Hakan. Allarmati, i due accorrono al ristorante per riportarle a casa: Irem si allontana con Hakan, mentre Alihan accompagna Zeynep e Yildiz. Tornata a notte fonda, Yildiz viene affrontata da Halit, che furioso le proibisce di uscire di nuovo da sola.

Il giorno seguente, Erim invita a casa i suoi nuovi amici, ma Yildiz, infastidita dai loro modi maleducati, li caccia via, scatenando la collera del figliastro. Nel frattempo, Dundar si presenta davanti alla Falcon Airlines con alcune auto come gesto di scuse verso Zeynep. Alihan assiste alla scena e, notando che l’uomo è armato, si preoccupa. Zeynep, però, lo mette subito al suo posto, chiarendo che la questione non lo riguarda.

Infine, Ender rilascia un’intervista in cui parla del suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, che rimane profondamente turbata… Seguici su Instagram.