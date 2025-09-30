Forbidden fruit, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025

Nonostante il matrimonio di Alihan con Ender, i sentimenti tra lui e Zeynep restano forti e difficili da reprimere. Durante una cena la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, generando imbarazzo e scandalo. Il suo matrimonio con Alihan è solo di facciata, ma lei pretende di salvare le apparenze e, quando lo sorprende con Zeynep, lo minaccia apertamente. Alihan, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore per Zeynep e mette Ender davanti a una verità scomoda: non accetterà mai le sue regole.

Intanto Yildiz, stanca e infelice accanto a Halit, prende una decisione drastica: lascia la casa e si dirige da Kemal per dichiarargli i suoi sentimenti. Con enorme sorpresa, però, scopre che proprio in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra Kemal e Zehra. Quando gli sposi stanno per pronunciare il fatidico “sì”, la cerimonia viene improvvisamente interrotta da una telefonata: Erim ha avuto un incidente e ha investito una donna che sembrava morta. Il panico travolge la famiglia.

Durante una festa aziendale, una lotteria assegna a Dundar una cena con Zeynep. Alihan va su tutte le furie e tenta di dissuaderla dall’uscire con lui, ma lei, per provocarlo, accetta l’invito e se ne va con Dundar, lasciando Alihan amareggiato.

Nel frattempo, al commissariato, si scopre che la donna investita da Erim è sopravvissuta, ma il ragazzo rischia comunque serie conseguenze legali. Osman, il figlio della vittima, pretende da Halit una grossa somma di denaro per evitare una denuncia. Yildiz, disperata, confida a Zeynep che Kemal sposerà Zehra, mentre Halit le rivela che proprio Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan, a patto che la data del matrimonio resti segreta per non dare il tempo ai rivali di reagire.

Zeynep, intanto, conferma l'appuntamento con Dundar. Hakan chiede a Caner di raccogliere informazioni su di loro. Ender, invece, frugando in bagno, trova i farmaci che Alihan assume per i suoi attacchi di panico. Successivamente si incontra con Zerrin, cercando di convincerla a riprendere il controllo della situazione e a non schierarsi più dalla parte di Halit…