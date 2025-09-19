Forbidden Fruit anticipazioni: Ender rifiuta di concedere il divorzio a Alihan!

Un grosso problema sta per presentarsi sulla strada di Alihan Taşdemir (Onur Tuna). Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’imprenditore riuscirà infatti a chiarire tutti i contrasti sorti con Halit Argun (Talat Bulut), ma Ender Çelebi (Şevval Sam) si rifiuterà di chiudere il loro matrimonio d’interesse.

Forbidden Fruit, news: Alihan chiarisce con Halit

La storyline partirà quando Halit riuscirà a dimostrare ad Alihan che non è che con lui che la madre Füsun ha avuto una relazione extraconiugale. L’Argun Senior spiegherà infatti al Taşdemir che la donna ha tradito il marito con il suo ex socio Tuncer, ormai passato a miglior vita. A quel punto, Alihan capirà di avere sbagliato completamente con Halit e gli prometterà che si impegnerà a chiudere, quanto prima, il suo matrimonio con Ender, celebrato solo al fine di mettergli i bastoni tra le ruote.

Inoltre, Alihan vorrà recuperare anche il suo rapporto con Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) che, nel frattempo, gli avrà fatto credere di essersi fidanzata con il losco Dündar (Erdem Kaynarca) pur di innescare una sua reazione. Un’iniziativa a cui Halit non opporrà alcuna resistenza, tant’è che confermerà Zeynep nel ruolo di co-direttrice della holding al fianco di Alihan.

Forbidden Fruit, trame: Alihan cerca di recuperare con Zeynep e le fa una promessa

Ma come si muoverà Alihan per tentare di fare nuovamente breccia nel cuore di Zeynep? Come prima cosa, l’uomo racconterà per filo e per segno alla sua ex che cosa l’ha spinto a sposare Ender senza amore. Dopo ciò, Taşdemir si dirà pentito di tutto quello che ha fatto e le parlerà di un accordo firmato con Ender, che la obbliga a sciogliere il loro matrimonio senza alcun tipo di preavviso.

In pratica, Alihan prometterà a Zeynep che il suo legame con Ender terminerà il giorno successivo. Parole che ridaranno speranza alla Yilmaz, la quale dirà al suo amato che può presentarsi da lei, il giorno successivo, da uomo libero per ricostruire il loro rapporto. Ma le cose andranno realmente così?

Forbidden Fruit, spoiler: Ender rifiuta di concedere il divorzio a Alihan!

Occhio all’ennesimo colpo di scena servito da Ender: durante il colloquio con l’avvocato per la firma del divorzio, la Çelebi asserirà di considerare carta straccia l’accordo poiché Alihan gliel’ha fatto firmare il giorno in cui il figlio Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) ha investito una donna. Puntando sul fatto che durante la “stipula” non fosse pienamente in sé, Ender rifiuterà dunque di firmare le carte del divorzio e sottolineerà che il suo matrimonio terminerà soltanto quando sarà lei a deciderlo.

Un grosso grattacapo per Alihan, il quale ancora una volta vedrà compromessa la sua pace con Zeynep a causa degli intrighi di Ender che, vi anticipiamo già da ora, non si fermeranno qui. La cattiva numero uno della dizi escogiterà infatti una nuova messinscena per tenere l’imprenditore legato a sé… Seguici su Instagram.