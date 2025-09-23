Forbidden Fruit anticipazioni: Halit spedisce Erim a Londra!

In un certo senso ve l’avevamo già anticipato, e così sarà: nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la cotta nascente di Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) nei confronti della giovane Ilayda non porterà a nulla di buono. Non a caso, Halit Argun (Talat Bulut) deciderà di spedire il figlio minore a Londra appena si caccerà in un altro guaio a causa della “fidanzatina”…

Forbidden Fruit, news: Erim e la cotta per Ilayda

La storia comincerà a delinearsi quando, dopo aver iniziato a frequentare alcuni bulletti, Erim finirà per investire una donna, la quale riporterà una ferita ad un braccio. A quel punto, pur comprendendo che il ragazzino ha reagito in quel modo soprattutto per il matrimonio improvviso tra la madre Ender Çelebi (Şevval Sam) e Alihan Taşdemir (Onur Tuna), Halit deciderà di metterlo in punizione e gli impedirà di uscire di casa.

Tuttavia, proprio in quei giorni, Erim verrà contattato telefonicamente da Ilayda, che inizierà in qualche modo a “corteggiarlo”. A quel punto, Erim riuscirà a far sì che l’autista Sitki (Mehmet Pamukçu) lo copra per alcune uscite al termine della scuola in compagnia di Ilayda. In una delle stesse, la ragazzina lo convincerà a sbarazzarsi del suo cellulare per rivenderlo e darle dei soldi per la madre, apparentemente malata.

Forbidden Fruit, trame: Ilayda e Erim vengono arrestati; ecco perché

Attenzione dunque ad un pranzo di lusso in un prestigioso ristorante che Erim organizzerà per fare colpo su Ilayda. Quest’ultima si allontanerà per qualche minuto dal tavolo, al fine di recarsi al bagno, e noterà che una signora ha lasciato sul lavandino un bellissimo anello. Senza esitare, la ragazzina se lo metterà in tasca e tornerà a pranzare. Peccato però che la sopracitata signora si renderà conto della sparizione del suo anello e ricorderà di averlo dimenticato in bagno proprio quando Ilayda si trovava lì.

Messa sotto accusa, Ilayda cercherà di difendersi ma, non appena verrà perquisita, le guardie si renderanno conto del fatto che è stata effettivamente lei a rubare l’anello. Proprio per questo, la ragazza verrà arrestata, proprio come Erim, e accusata di truffa.

Forbidden Fruit, spoiler: Halit spedisce Erim a Londra!

Appena verrà messo al corrente di tutto quanto, Halit andrà su tutte le furie e, oltre a minacciare Sitki di licenziamento, farà sapere al figlio che dovrà abituarsi all’idea di non frequentare più Ilayda e le altre cattive compagnie perché intende mandarlo a studiare a Londra già dal giorno successivo.

Ovviamente, Erim cercherà di ribellarsi alla volontà del padre, così come Ender, che inizialmente cercherà di non firmare la liberatoria in modo da trattenere il figlio a Istanbul. Comunque sia, alla fine per Erim non ci sarà nulla da fare e, neanche ventiquattr’ore dopo, si recherà a Londra “scortato” da Halit. Ma la trasferta sarà da considerarsi definitiva oppure il giovane Argun si riaffaccerà presto nelle vicende della dizi? Seguici su Instagram.