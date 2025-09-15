Forbidden Fruit: Caner furioso con Ender, ecco perché | Anticipazioni

Nelle dizi turche anche i rapporti più stabili rischiano di saltare da un momento all’altro. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, i telespettatori assisteranno ad un litigio piuttosto delicato tra gli “inseparabili” Ender (Şevval Sam) e Caner Çelebi (Barış Aytaç). I due fratelli litigheranno a causa di Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz), ma sarà qualcun altro a metterci lo zampino…

Forbidden Fruit, news: Emir tronca con Lila e si interessa a Gulten

Tutto partirà quando, dopo essere stato sequestrato per un debito contratto per comprarle un anello, Emir comprenderà che non è abbastanza ricco per stare accanto a Lila Argun (Ayşegül Çınar). A quel punto, convinto che l’appartenenza a due mondi diversi sia insormontabile, Emir romperà con Lila dall’oggi al domani.

Invece di disperarsi, come invece il suo coinquilino Caner già preventivava, Emir concentrerà fin da subito le sue attenzioni su Gulten, un’impiegata dell’azienda di Alihan Taşdemir (Onur Tuna). A sorpresa, la ragazza non disdegnerà il corteggiamento di Emir, sotto gli occhi increduli di Caner che non riuscirà a capire come l’amico abbia fatto colpo proprio su Gulten. Tuttavia, la situazione si farà abbastanza chiara quando la ragazza si renderà protagonista di un bruttissimo gesto…

Forbidden Fruit, trame: Alihan costretto a licenziare Emir

Eh sì: durante una colazione, Gulten asserirà di avere un po’ di freschetto e farà in modo che Emir le metta sulle spalle la sua giacca. Dopo ciò, un’amica della giovane, presente alla colazione, approfitterà di un breve allontanamento di Emir per mettere nella tasca della giacca una busta con tantissimo denaro. Per quale motivo? La risposta è presto detta: poco dopo aver rimesso piede alla Falcon Airlines, Gulten accuserà Emir di furto e Alihan non potrà che procedere col licenziamento del dipendente appena verrà ritrovato il denaro.

In realtà Alihan non crederà nemmeno per un secondo che Emir sia veramente responsabile, tant’è che inviterà Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) a fare il possibile per fare chiarezza. Un’impresa non semplicissima, visto che il bar non disporrà nemmeno delle registrazioni del momento del fatidico furto…

Forbidden Fruit, spoiler: Caner furioso con Ender; ecco perché

A quel punto, pur di spingerla a parlare, Caner e Emir offriranno a Gulten tantissimo denaro, ottenendo una risposta sorprendente: la donna dirà loro di avere inscenato il furto per ordine di una tale Ender. Un’accusa che innescherà l’ira di Caner quando, dopo aver visto una foto, Gulten confermerà che la mandante è proprio la Çelebi.

Da un lato, Caner chiuderà immediatamente qualsiasi tipo di rapporto con Ender per il modo in cui avrà fatto licenziare il suo coinquilino (che in fondo non le è mai andato a genio); dall’altro, Ender dirà di essere estranea al fatto e, possiamo dirvelo fin da ora, stavolta sarà completamente sincera. La Çelebi sarà stata infatti incastrata da Yıldız Yılmaz (Eda Ece).

Ma per quale ragione Yildiz si sarà comportata in questo modo? In tutto ciò avranno un peso i tentativi delle due donne di boicottare il matrimonio tra Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu). Visto che le nozze avranno luogo, Ender penserà bene di spifferare a İrem (Zeynep Bastık) che Yildiz ha tramato contro di lei per far pensare a Zehra che fosse l’amante di Kemal.

Disgustata dall’azione della sorella, colpevole dunque di aver rovinato la relazione tra İrem e Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), Zeynep avrà dunque interrotto i rapporti con Yildiz, che a quel punto ha scelto di mettere su il teatrino di Emir per far litigare Ender e Caner. Un modo per restituire “pan per focaccia” alla nemica. Ma fino a quanto potrà durare il malinteso? Seguici su Instagram.