Forbidden Fruit: Ender e Alihan chiedono l’affidamento di Erim | Anticipazioni

C’è solo una persona per la quale Ender Çelebi (Şevval Sam) prova senz’altro un affetto sincero: il figlio diciassettenne Erim Argun (Ilber Uygar Kaboğlu). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Ender cercherà di ottenere l’affidamento legale del ragazzino e potrà contare sull’aiuto del novello marito Alihan Taşdemir (Onur Tuna).

Forbidden Fruit, news: l’incidente di Erim

Tutto partirà quando Erim comincerà a frequentare dei compagni di scuola poco raccomandabili. A quel punto, dopo che si sarà allontanato anche dalla madre Ender per via del suo matrimonio improvviso con Alihan, Erim comincerà anche a non osservare le regole del padre Halit Argun (Talat Bulut) e finirà per disobbedirgli in più di un’occasione.

Non a caso, un pomeriggio, Erim si metterà alla guida di un’automobile, anche se non avrà ancora la patente, per fare colpo sui suoi nuovi “amici” e finirà per investire una donna, che riporterà una ferita ad un braccio. Da un lato, per evitare al figlio una denuncia, Halit corrisponderà alla vittima un indennizzo pecuniario ma Osman, il figlio della malcapitata, cercherà di alzare la posta. Dall’altro la situazione darà modo a Ender di muovere ulteriormente le sue pedine contro Halit…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender e Alihan chiedono l’affidamento di Erim!

Eh sì: oltre ad impegnarsi per impedire ad ogni costo il matrimonio tra Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), che considererà poco opportuno per la guerra avviata con Alihan contro Halit, Ender penserà che villa Argun non sia più il luogo adatto dove Erim può crescere.

Per questo, dopo aver ottenuto il permesso da Alihan di agire in tal senso, Ender chiederà ufficialmente la custodia legale di Erim. Una mossa che, neanche a dirlo, non piacerà affatto a Halit, il quale conterà sul fatto che alla fine il figlio, se interrogato dal giudice, deciderà di stare con lui. Un pensiero che corrisponderà davvero alla realtà?

Forbidden Fruit, trame: la reazione di Erim lla causa legale

Occhio alla reazione di Erim, che nel frattempo sarà riuscito ad appianare le divergenze con il nuovo “patrigno” Alihan, ossia l’unico a non aver puntato il dito contro di lui quando si è messo alla guida e ha investito una sconosciuta. Appena Halit gli farà presente che Ender e Taşdemir hanno chiesto la sua custodia legale, Erim non si mostrerà così contrariato, anche se prometterà al padre di continuare a stare al suo fianco.

Insomma, almeno per ora Halit riceverà delle rassicurazioni dal figlio, ma l'astuta Ender potrebbe presto tirare fuori un altro asso dalla sua manica…