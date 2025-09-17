Forbidden Fruit: Erim si avvicina a Ilayda ma… | Anticipazioni

Una piccola cotta potrebbe costare cara a Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu). Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il figlio di Halit (Talat Bulut) e Ender Çelebi (Şevval Sam) si avvicinerà parecchio a Ilayda, una sua compagna di scuola. Tuttavia la ragazza non sembrerà del tutto sincera nei suoi riguardi, cerchiamo di capire perché…

Forbidden Fruit, news: Erim investe una donna

Turbato dal matrimonio improvviso tra Ender e Alihan Taşdemir (Onur Tuna), Erim incomincerà a frequentare della cattive compagnie. Un giorno, pur di far colpo sui suoi nuovi amici, il diciassettenne si metterà quindi alla guida di un auto, pur essendo sprovvisto di patente, e finirà per investire una donna, che riporterà una ferita ad un braccio.

Inviperito dall’ultima azione del figlio (e dovendo sborsare un’ingente somma di denaro per evitare che venga denunciato), Halit metterà in punizione Erim e gli darà il benestare per uscire di casa soltanto per andare a scuola. A sorvegliare ogni azione del giovane ci sarà il fidato autista Sitki (Mehmet Pamukcu), che ovviamente cercherà di svolgere ciò che gli è stato comandato nel migliore dei modi ed evitare anche qualsiasi tipo di contatto tra Erim e Ender, data la causa di affido formalizzata dalla donna…

Forbidden Fruit, trame: Ilayda si mette in contatto con Erim

Tuttavia, anche se non avrà alcun permesso di passare del tempo con gli amici, Erim continuerà ad avere a disposizione il proprio cellulare, lo stesso con il quale avrà modo di sentire Ilayda, che gli manifesterà di provare un interesse nei suoi confronti e gli chiederà di incontrarlo. A quel punto, Erim penserà bene di raccontare a Sitki che Ilayda è la sua fidanzata e, con successo, domanderà all’autista se qualche volta può accompagnarlo segretamente al cinema o al fast food per permettergli di approfondire la conoscenza della ragazza.

Convinto di non stare facendo nulla di male, Sitki chiuderà dunque un occhio e darà a Erim ciò che chiede, ma tale scelta si rivelerà la più adeguata? Dalle prima avvisaglie, sembrerà proprio di no…

Forbidden Fruit, spoiler: Ilayda si sta prendendo gioco di Erim?

In tal senso, possiamo anticiparvi che, durante la loro uscita insieme, Ilayda racconterà a Erim che sua madre non sta passando un bel periodo perché le è stata diagnosticata una malattia e non può comprare i medicinali a causa di alcuni problemi economici. Dato che non riuscirà ad ottenere dei fondi da Halit a causa della punizione legata all’incidente con la donna, Erim non opporrà dunque resistenza quando Ilayda gli proporrà di vendere il suo cellulare per farle il prestito.

Una volta che si sarà sbarazzato del cellulare, Erim dirà dunque a Halit di averlo perso e riuscirà facilmente a farsene comprare un altro. Ma di Ilayda ci si potrà davvero fidare oppure continuerà a tentare di estorcere dei soldi o dei beni all’ingenuo Erim? Fate attenzione ai nostri post futuri perché ritorneremo presto a parlare della faccenda… Seguici su Instagram.