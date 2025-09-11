Forbidden Fruit: Zeynep fa credere a Alihan di essere fidanzata con Dündar | Anticipazioni

Tutti mentono a Forbidden Fruit, compresa la dolce Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci). Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, la ragazza lascerà infatti credere a Alihan Taşdemir (Onur Tuna) di essersi fidanzata con Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca). Una menzogna in piena regola che darà il via ad una serie di imprevisti…

Forbidden Fruit, news: Zeynep fa la conoscenza di Dündar

Tutto partirà quando Alihan accetterà di sposare Ender Çelebi (Şevval Sam) per colpire Halit Argun (Talat Bulut), che avrà identificato come l’amante della defunta madre Füsun e dunque come responsabile del fallimento del matrimonio dei suoi genitori. Il matrimonio improvviso, ovviamente, manderà in confusione Zeynep, la quale si allontanerà dal fidanzato Alihan e si alleerà con Halit e Zerrin (Nilgün Türksever) per impedire a lui e Ender di prendere il controllo della Holding Argun.

Visto che diventerà la nuova vice-direttrice dell’azienda, per spiare ogni mossa di Alihan alla Falkon Aviation, Zeyenp accetterà dunque il consiglio di Zerrin e si recherà in una rivendita di automobile per acquistarne una. Lì, la Yilmaz farà dunque la conoscenza di Dündar, il losco proprietario, sempre armato di pistola e con scagnozzi alle calcagna, che resterà impressionato fin dal primo istante dal suo fascino. Non a caso, l’uomo farà di tutto per attirare l’attenzione di Zeynep e riuscirà a invitarla a cena grazie ad un favore che farà a Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz).

Forbidden Fruit, trame: l’invito a cena di Dündar a Zeynep

Eh sì: per comprare un anello di fidanzamento per l’amata Lila Argun (Ayşegül Çınar), Emir finirà per indebitarsi con un pericoloso strozzino, che non esiterà a farlo rapire dai suoi uomini. Fortunatamente, a trarlo in salvo ci penserà Kurban (Tolga Sala), al servizio di Dündar. Quest’ultimo ripagherà dunque il debito di Emir con il criminale, tant’è che Zeynep si sentirà in dovere di avviare una sorta di trattativa con lui per restituirgli i soldi che ha prestato all’amico.

Neanche a dirlo, Dündar non vorrà però sentire ragioni e farà presente a Zeynep che, per ringraziarlo, può semplicemente accettare di andare a cena con lui affinché si conoscano meglio. Una proposta alla quale la Yilmaz non potrà dire di no e che darà il via al grande inganno…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep fa credere a Alihan di essere fidanzata con Dündar!

Possiamo infatti anticiparvi che nello stesso locale scelto per la cena ci sarà, inaspettatamente, anche Alihan. Senza pensarci e per evitare qualsiasi tipo di discorso da parte del suo ex, Zeynep dirà dunque all’attonito Taşdemir che Dündar è il suo nuovo fidanzato. Il rivenditore d’automobili asseconderà la menzogna di Zeynep e innescherà il nervosismo di Alihan, che lascerà il ristorante.

Fatto sta che, dopo quel momento, Dündar darà la sua disponibilità a Zeynep per fingere di essere il suo nuovo fidanzato, finché lei lo vorrà. Una mossa per avvicinarsi pian piano alla Yilmaz, al quale sarà evidentemente interessato?

Per il momento, vi sveliamo che Zeynep accetterà la proposta e dirà soltanto alla sorella Yildiz (Eda Ece) che il fidanzamento è una messinscena. Tuttavia – ve lo anticipiamo – questa situazione nel giro di poco tempo sfuggirà completamente dalle mani della povera Zeynep… Seguici su Instagram.