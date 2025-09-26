Il paradiso delle signore 10, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025

Tancredi consegna a Marcello le foto compromettenti che lo ritraggono con Rosa, evitando così che finiscano nelle mani di Adelaide. Dopo la mancata intervista a Margherita Hack, si cerca una nuova figura femminile da proporre per il Paradiso Donna. Nel frattempo, Enrico comunica a Di Meo di non poter accettare il patto che gli ha proposto, anche se ciò significherà la fine della sua carriera da chirurgo. Durante una manifestazione pacifista, Mimmo blocca un ragazzo che sostiene di essere parente di Delia.

Marcello trova un elegante attico nel cuore di Milano e propone alla contessa di lasciare Villa Guarnieri; compie inoltre un gesto simbolico per voltare pagina. La sua proposta di iniziare una nuova vita insieme destabilizza Adelaide, che decide di chiedere consiglio a Marta e Odile. Intanto, al Paradiso, la redazione si divide sull’offerta di aiuto di Tancredi, utile a recuperare l’intervista con Margherita Hack. Elvira e Salvatore annunciano che lasceranno Milano prima del previsto per trasferirsi in Liguria. L’arrivo di Johnny, cugino di Delia, porta entusiasmo, tranne che in Irene, che però sembra incuriosita da lui più di quanto voglia ammettere.

Dopo vari tentennamenti, Enrico torna sui suoi passi e suggella l’accordo con Di Meo, riprendendo servizio. Adelaide sembra invece avvicinarsi all’idea di accettare la proposta di Marcello: annuncia infatti in famiglia che visiterà l’attico, sorprendendo Umberto e turbando Odile, spaventata all’idea di un cambiamento radicale. Un imprevisto per Salvo potrebbe trasformarsi in un’opportunità per Ciro, interessato ad acquistare le sue quote della caffetteria, anche se per riuscirci sarà costretto a chiedere un prestito.

Al Paradiso, l’intervista con Margherita Hack si conclude con un invito a cena rivolto a Rosa e Tancredi, che tornano così a trascorrere del tempo insieme. Successivamente, la celebre astrofisica invita le veneri all’Osservatorio di Brera per assistere tutte insieme a un’eclissi lunare; Caterina, però, dovrà convincere suo padre a lasciarla partecipare. Ispirato proprio dall’eclissi, Ettore presenta a Umberto una nuova idea per la GMM, destinata a sorprendere anche Odile. Intanto, Di Meo si impegna a mettere in contatto Enrico con un chirurgo svizzero per curare la sua mano.

Odile, confusa per la scelta della madre di andare a vivere con Marcello dopo le nozze, si confida con Rosa, che tenta di rassicurarla celando il proprio turbamento. Concetta riceve una brutta notizia dalla banca, mentre al Paradiso le veneri trovano negli armadietti una sorpresa: gli inviti al matrimonio tra la contessa di Sant'Erasmo e Marcello. Enrico continua a sentirsi a disagio per le menzogne raccontate a Marta riguardo i suoi interventi in ospedale. Odile ringrazia Ettore per l'idea della luna nella vetrina della GMM e per la serata speciale organizzata per lei e Adelaide all'Osservatorio. Ciro scopre che la banca ha rifiutato il prestito, mentre al Circolo si consuma l'ennesimo scambio pungente tra Umberto e Marcello…