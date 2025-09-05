Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025

Adelaide annuncia a Odile, Marta e Umberto le sue nozze imminenti con Marcello. Intanto, Rosa confida alle veneri di aver scritto un romanzo e Roberto pensa subito di organizzare la presentazione al Paradiso, affidando ad Agata anche l’incarico di realizzarne la copertina. Fulvio, finalmente, trova il coraggio di dire la verità a Caterina, che a sua volta chiede a don Saverio un aiuto per trovare lavoro. Elvira è in ansia per la tosse del piccolo Andrea, ma Concetta cerca di rassicurarla.

Al Circolo, Odile incontra un uomo misterioso e tra i due scatta un bacio inaspettato. La giovane Sant’Erasmo ne è elettrizzata, anche se non riesce a dimenticare il gesto plateale di Marina e Matteo alla sfilata. In circostanze insolite, anche Delia fa la conoscenza dello sconosciuto, destando l’interesse di Gianlorenzo. Nel frattempo, Umberto sembra aver trovato il nuovo stilista per la GMM e Odile scopre con stupore che si tratta proprio dell’uomo che ha baciato: Ettore Marchesi.

Al Paradiso, il romanzo di Rosa incuriosisce le veneri, mentre Marcello avanza una richiesta importante a Salvatore e Matteo. Salvo ed Elvira, provati dalle preoccupazioni per Andrea, decidono di concedersi una serata di svago grazie all’aiuto di Rosa, la quale, però, si ritroverà a vivere un incontro inatteso che la porterà a ricevere un invito speciale.

Odile non è del tutto convinta della scelta di Umberto su Ettore, mentre lo scontro tra Agata e Roberto sulla copertina del libro sembra avviarsi a una soluzione. Caterina nasconde un segreto nonostante le rivelazioni di Fulvio, mentre Concetta mostra a Elvira un rimedio per calmare la tosse del piccolo Andrea. Alla casa dei Puglisi ritorna anche un ospite molto atteso.

Durante il ricevimento di Adelaide a Villa Guarnieri, Rosa e Marcello trovano l’occasione di parlarsi sotto lo sguardo attento di Umberto. La notizia delle nozze ha entusiasmato le veneri, ma per Rosa rappresenta anche motivo di riflessione: la ragazza confida infatti a Elvira di aver preso una decisione importante.

Mentre cresce l’attesa per la presentazione del romanzo Nata sotto il segno di Venere, le assenze di Elvira al Paradiso, dovute alle condizioni del bambino, iniziano a pesare. Su suggerimento di Agata, Irene pensa di coinvolgere Caterina, un’idea che potrà realizzarsi con l’aiuto di Fulvio. Nel frattempo, sia Agata che Mimmo vengono premiati per il loro impegno, anche se il ragazzo non appare particolarmente soddisfatto. Intanto Ettore compie una telefonata enigmatica.

Dopo una discussione, Elvira e Luisa trovano un punto d'incontro che riporta serenità in casa Amato, anche se la salute di Andrea resta una preoccupazione. Al Paradiso, Rosa e le veneri sono le protagoniste assolute della presentazione del romanzo, a cui assiste anche Tancredi, autore nel frattempo di un gesto sorprendente verso la GMM. Irene riesce nel suo intento: Caterina accetta di lavorare come venere. Il successo dell'evento, infine, spinge Landi a proporre a Rosa un nuovo progetto che la metterà davanti a una scelta non facile…