Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025

Caterina fa il suo debutto al Paradiso come Venere, mentre la notizia della nomina di Ettore a nuovo direttore creativo della GMM raggiunge anche Botteri e Delia. Intanto prende forma il progetto Paradiso Donna e Roberto, sull’onda del successo del romanzo di Rosa, avvia un’iniziativa dedicata alla lettura di opere firmate da scrittrici contemporanee. Nel frattempo, Salvo ed Elvira mal sopportano le continue ingerenze dei coniugi Gallo nella loro vita privata, mentre Enrico, tormentato dal problema alla mano, si chiude in se stesso. A Villa Guarnieri, Adelaide affronta con entusiasmo i preparativi per le nozze, mentre Marcello fatica a starle dietro. Ma i due non immaginano che qualcuno, nell’ombra, stia tramando per rovinare tutto.

Umberto chiede l’aiuto di Tancredi per impedire la pubblicazione di un articolo diffamatorio contro la contessa e Marcello, scritto dal giornalista senza scrupoli Anselmo Conaro. Ignara di quanto stia accadendo, Adelaide continua a pensare al matrimonio e propone una sfida a Botteri ed Ettore: disegnare l’abito più adatto per le sue testimoni, Odile e Marta. Al Paradiso, Caterina commette un errore e rovina uno scialle, mentre Rosa, assorbita dal lavoro sulla nuova rubrica, rivive un ricordo del passato con Marcello. Nel frattempo, Marina sorprende Matteo con una visita, ma lui, senza Odile, non trova l’ispirazione per comporre nuova musica. Alla fine, Umberto riesce ad evitare l’uscita dell’articolo.

Nonostante gli sforzi di Umberto e Tancredi, l’articolo scandalistico contro Adelaide viene comunque pubblicato, gettando tensione a Villa Guarnieri. Matteo approfitta della situazione per confortare Odile, ma Ettore non si arrende e cerca nuovi modi per distrarre la giovane Sant’Erasmo. Enrico spera di risolvere il problema alla mano, ma continua a nascondere tutto a Marta. Intanto, Fulvio chiede a Concetta di riparare lo scialle danneggiato da Caterina e, grazie al suo intervento creativo, la ragazza riesce a concludere la sua prima vendita. Adelaide, convinta che dietro l’articolo ci sia Umberto, non crede alle sue buone intenzioni. Mentre Marcello prova a minimizzare l’accaduto, la contessa è determinata a riscattare la propria reputazione. Nel frattempo, un indignato Guarnieri prende una decisione drastica.

Sempre più determinata a non farsi piegare, Adelaide, con la complicità di Odile, organizza un incontro con Conaro per ascoltare la sua versione. Intanto, Umberto propone a Rosa di scrivere un articolo capace di riabilitare l’immagine di Marcello e difendere il nome dei Sant’Erasmo. A sorpresa, Ettore presenta a Odile il bozzetto di un abito pensato apposta per il matrimonio della madre. Lo scialle rovinato e poi impreziosito dal ricamo di Concetta, invece, ispira una nuova idea a Botteri. Al Circolo, Marina ha un malore e viene soccorsa da Enrico. Nel frattempo, Salvo ed Elvira sono costretti a prendere decisioni difficili a causa delle condizioni di salute del piccolo Andrea. Rosa, dopo aver completato l’articolo su Marcello, riceve da lui un invito a cena.

Preoccupati per la salute del figlio, i coniugi Amato iniziano a valutare un trasferimento in una località di mare, sperando che l’aria più salubre possa alleviare la tosse di Andrea. Nel frattempo, al Paradiso prende corpo l’idea di una collezione di scialli personalizzati, mentre le veneri preparano un corredo speciale per il ricovero in ospedale di Marina. Il malore della diva trattiene Matteo al suo fianco, anche se lui continua a pensare con nostalgia a Odile. Intanto, Enrico, che dovrà operare la Valli, è angosciato dal problema alla sua mano. L’articolo di Rosa su Marcello, invece, raggiunge pienamente l’obiettivo auspicato da Umberto e Tancredi…. Seguici su Instagram.