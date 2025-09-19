Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025

Marina Valli ringrazia Enrico per l’intervento, ma lui continua a sentirsi a disagio, costretto a mentire sul problema alla mano. Intanto, a Villa Guarnieri, superata la tempesta mediatica che aveva coinvolto i futuri sposi, Adelaide torna con entusiasmo ai preparativi del matrimonio. L’articolo di Rosa su Marcello favorisce un avvicinamento tra lei e Tancredi, mentre prende il via ufficialmente il progetto Paradiso Donna.

Ettore, nuovo direttore creativo della GMM, ha occasione di incontrare Botteri. Nel frattempo, Elvira confida a Irene che potrebbe trasferirsi con la famiglia in una località di mare; la notizia arriva anche a Ciro tramite Concetta. Salvatore, intanto, fa una proposta a Elvira, ma l’idea di vivere a Taormina la lascia perplessa. Ciro, preoccupato dal trasferimento di Salvo, si chiede come potrà gestire il Gran Caffè da solo, mentre Irene cerca una soluzione per aiutare Elvira. Caterina viene assunta come nuova Venere e il Paradiso Donna accoglie ufficialmente la sua prima ospite.

Adelaide si concentra sulla sfida per gli abiti delle testimoni, Marta e Odile, mentre Umberto scopre che Marcello accompagnerà Rosa a Trieste per intervistare Margherita Hack all’Osservatorio Astronomico. Durante il viaggio, un imprevisto costringe Rosa e Marcello a fermarsi, portandoli a vivere un momento di complicità, ignari però di essere seguiti.

Elvira e Salvo ringraziano Irene e le Veneri per il sostegno ricevuto nella decisione sul trasferimento, mentre Concetta incoraggia Ciro ad affrontare da solo il lavoro in caffetteria. Mimmo si prepara a ricevere l’encomio dal Prefetto, ma Roberto nota che il giovane non sembra felice. Nel frattempo, Enrico si informa con Tancredi sull’operazione che gli ha restituito l’uso della gamba, sperando di trovare una soluzione per la sua mano.

Al ritorno da Trieste, Marcello racconta ad Adelaide che un guasto all’auto gli ha impedito di far svolgere l’intervista a Rosa, suscitando sospetti in Tancredi. Poco dopo, Umberto riceve foto compromettenti del loro viaggio. Intanto, gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo: Salvatore lo annuncia a Marcello ed Elvira al loro direttore.

Matteo prepara titolo e canzone per Marina, ma l'ispirazione gli viene dal sentimento che prova ancora per Odile. Enrico confessa finalmente il suo problema alla mano al professor Di Meo. Dopo l'onorificenza, Mimmo confida a Roberto di non voler diventare poliziotto. Nel frattempo, Umberto convoca Adelaide per mostrarle le foto di Rosa e Marcello, ma al momento di consegnarle scopre che sono sparite…