Il paradiso delle signore: la 10^ stagione si apre nella Milano del 1966 | Anticipazioni

Il paradiso delle signore 10: da lunedì 8 settembre 160 nuovi episodi su Rai 1

Torna l’attesissimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la fiction daily di Rai 1 che raggiunge l’ottava stagione con ben 160 nuovi episodi inediti, in onda dal lunedì 8 settembre alle 16.05.

Dopo oltre mille puntate e dieci anni dal debutto in prima serata, la serie prodotta da Rai Fiction, RaiCom e Aurora Tv continua a conquistare il pubblico pomeridiano di Rai 1, con ascolti che superano il 19% di share e una media di 1,6 milioni di telespettatori, con picchi oltre i due milioni. Anche su RaiPlay i risultati sono notevoli: la scorsa stagione si è confermata stabilmente al terzo posto tra i contenuti più visti, con 43,2 milioni di visualizzazioni e 16,1 milioni di ore di visione tra gennaio e maggio 2025. Un successo che varca i confini nazionali, visto che la serie è distribuita in oltre settanta Paesi, tra cui Stati Uniti, America Latina, Spagna, Giappone, Portogallo e Grecia.

La nuova stagione si apre nella Milano del 1966, in un clima che anticipa i profondi cambiamenti sociali e culturali del ’68. Tra le novità del cast spicca Simone Montedoro, volto molto amato di Rai 1, che interpreta Fulvio Rinaldi, nuovo magazziniere del Paradiso. Accanto a lui ci saranno Iuliana Calcatinci (Caterina Rinaldi), Elia Marangon (Ettore Marchesi, creativo della Galleria Milano Moda), Valentina Ghelfi (Greta Marchesi) e Mirko Lorusso (Johnny, hippie sognatore e chitarrista).

Il grande magazzino più famoso d’Italia riparte con Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri alla guida. Marta vive un momento sereno: Enrico è tornato a fare il medico e si è trasferito a Villa Guarnieri con la piccola Anita. Intanto la Contessa Adelaide e Marcello, reduci da un’estate romantica in Liguria, progettano il futuro insieme, ma dovranno affrontare l’opposizione di Umberto Guarnieri.

Per Salvo ed Elvira la gioia è il loro bambino, Andrea, al centro dei preparativi per il battesimo, non senza qualche preoccupazione di salute. Il primo grande evento della stagione sarà la sfilata dedicata al cinema, dove Gianlorenzo Botteri presenterà la nuova collezione con il prezioso contributo delle acconciature di Delia, sempre più vicina a lui anche sentimentalmente. La passerella diventerà inoltre l’occasione per ufficializzare la storia d’amore tra Matteo e Marina Valli, diva dei musicarelli.

Il Paradiso accoglie Fulvio Rinaldi, che dopo il fallimento della sua fabbrica di bottoni cerca di ricominciare senza far pesare la sua nuova condizione sulla figlia Caterina, appassionata di moda e fidanzata con un uomo misterioso destinato a portare scompiglio. Parallelamente, alla GMM diretta da Odile arriva il carismatico Ettore Marchesi, pronto a riaccendere la competizione con il Paradiso, affiancato dalla sorella Greta, con cui condivide un segreto che orienta ogni loro scelta.

Rosa, dopo la dolorosa parentesi con Tancredi, torna a Milano convinta di fermarsi solo per poco, ma si ritrova subito coinvolta nel Paradiso Market, sempre più proiettato verso il mondo femminile, e inevitabilmente costretta a confrontarsi ancora con Tancredi e Marcello.

Mentre Irene, instancabile capocommessa, cerca di tenere insieme lavoro e vita privata, Milano respira l’energia dei mitici anni ’60: nuove mode, rock’n’roll e lo spirito libero degli hippie, incarnato da Johnny, cugino di Delia, che sogna viaggi e libertà ma finirà ospite delle ragazze, scuotendo equilibri già fragili.

Più serena la quotidianità della famiglia Puglisi: Ciro si dedica alla caffetteria, Concetta all'atelier e Agata cerca la propria strada, influenzando – forse senza volerlo – anche le scelte di Mimmo.