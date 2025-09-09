La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da domenica 14 a sabato 20 settembre 2025

Dopo aver lasciato casa, Şirin trova rifugio presso Suat. Intanto Alp (Sarp) si presenta da Enver per raccontare la verità sulla propria scomparsa, ma l’uomo lo allontana per proteggere Bahar, confermando la menzogna di Şirin secondo cui lei e i bambini sarebbero morti.

Nel frattempo, Bahar cade dalle scale e viene trovata in condizioni critiche: Arif e Ceyda la portano d’urgenza in ospedale, dove i medici stabiliscono che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’unica donatrice compatibile, però, è proprio Şirin, che è ormai irreperibile. Le condizioni di Bahar migliorano leggermente, ma il tempo stringe.

Arif, deciso a starle accanto, le confessa il suo amore e la bacia. Bahar gli promette di lottare con tutte le sue forze, per lui e per i figli. Nisan e Doruk, angosciati per l’assenza della madre, arrivano perfino a litigare; sarà Arif, tornando dall’ospedale, a riportare la calma. Ma quando Jale avvisa Hatice che la salute di Bahar peggiora rapidamente, l’ansia cresce ancora.

Sarp, turbato dal colloquio con Enver, torna alla sua porta, ma trova Yeliz che lo depista. Poco dopo, nel retro della casa, si imbatte in Doruk. Parallelamente, Suat invita a cena Yesim, che insinua dubbi sulle reali condizioni di Nezir: l’uomo, furioso, manda via Piril e i bambini. Sconvolto, Sarp decide di recarsi al cimitero per riesumare le tombe della moglie e dei figli, scoprendo però un altro corpo. Realizza così che Bahar e i piccoli sono vivi e, colmo di rabbia, si scaglia contro Suat.

Intanto, Yeliz avvisa Enver e Hatice del ritorno di Sarp. I due, con il suo aiuto, elaborano un piano per far uscire i bambini senza che lui li veda. Arif, informato, è pronto a reagire con la forza, ma Enver riesce a calmarlo. Poco dopo, Sarp torna a bussare disperatamente alla porta di Enver e Hatice: Arif lo intercetta e lo manda via, fingendo che non siano in casa. In realtà, i due coniugi si nascondono e osservano impotenti mentre lui insiste fino a crollare sfinito in strada. Enver, mosso a compassione, lo soccorre e accetta finalmente di rispondere alle sue domande.

In ospedale, l’amante del marito di Hatice decide di fare visita a Bahar, mentre Sarp, ormai consapevole che la sua famiglia è viva, confessa a Enver di volerli vedere subito. L’uomo, però, lo implora di non farlo: Bahar è gravemente malata e non può reggere altre emozioni. Nel frattempo, Arif chiede a Bahar di sposarlo, ma lei ha un improvviso malore.

Sarp riesce comunque a incontrare i figli in ospedale: Doruk crede che sia solo un sogno, mentre Nisan mantiene il segreto con la madre per proteggerla. La bambina scopre inoltre che il padre ha avuto altri figli.

Sarp si confronta con Enver e Ceyda, che lo mettono di fronte a una dura realtà: se Şirin non accetterà di donare il midollo, Bahar non sopravvivrà. Colpito, Sarp comprende fino in fondo quanto lei sia importante per tutti. Nel frattempo, Bahar si toglie l’anello regalato da Arif, lasciando l’uomo deluso, pur restando molto legata a lui.

Parallelamente, Yesim scopre prove che dimostrano come Nezir non sia in coma: viene rapita e tenuta prigioniera da lui. Şirin, invece, ribadisce a Suat la sua ossessione per Bahar, decisa a rovinarle la vita. Sarp, nel disperato tentativo di salvare Bahar, chiede l'aiuto di Piril per rintracciare Şirin. Raggiunta a casa di Suat, Şirin accetta finalmente di donare il midollo, ma solo in cambio di qualcosa da parte di Sarp…