La forza di una donna, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da domenica 21 a sabato 27 settembre 2025

Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all’espianto di midollo e Bahar, commossa e in lacrime, la ringrazia di cuore. Da lontano, Sarp ascolta la conversazione e, per non turbare ulteriormente Bahar, decide di tornare da Piril. La notizia del trapianto si diffonde rapidamente e tutti festeggiano con gioia la prospettiva di una guarigione.

Doruk è convinto di aver visto suo padre in sogno, mentre Nisan insiste che sia accaduto davvero. Enver, curioso di sapere dove sia stata Sirin, viene fermato da Hatice, che teme che pressioni e domande possano allontanare di nuovo la figlia.

Suat invia Munir a parlare con Yesim per ottenere informazioni su Nezir. L’uomo incontra la donna, ma giudica le sue rivelazioni incomplete e decide di non pagarla finché non avrà notizie più concrete. Tuttavia, Yesim riesce a sbirciare un messaggio sul cellulare di Munir che menziona una misteriosa casa sul lago: un dettaglio che riferisce subito a Nezir, il quale rimane molto colpito.

Bahar, in procinto di sottoporsi al trapianto, resta scossa da alcune rivelazioni spiacevoli durante un confronto con Sirin. Hatice, sospettosa dei soldi e dei vestiti costosi trovati da Enver, chiede spiegazioni alla figlia, che confessa di avere un nuovo fidanzato disposto a mantenerla.

Sarp è deciso a vedere Bahar, ma al suo arrivo in ospedale trova Ceyda ad attenderlo. Nel frattempo, gli uomini di Nezir si avvicinano pericolosamente alla casa in cui vivono Sarp e Piril. Arrivato alla casa sul lago, Sarp scopre che le guardie del corpo della moglie sono state uccise e, non trovando nessuno, teme che Piril e i bambini siano stati rapiti da Azmi. In realtà, Piril è fuggita portando con sé i figli, alla ricerca di Sirin.

In ospedale, Bahar viene sorpresa da Ceyda mentre chiama Arif di nascosto. Con la sua solita schiettezza, l’amica le fa capire che Arif è l’uomo giusto per lei. Poco dopo, Piril si presenta da Enver e Hatice e sgancia una verità devastante: Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. Enver, sconvolto dall’ennesima delusione legata alla figlia, si sente male.

Bahar si prepara a tornare a casa: l’attesa è carica di emozione, i bambini e tutti i suoi cari non vedono l’ora di riabbracciarla. Enver vorrebbe rivelarle che Sarp è vivo, ma Arif, deciso a sposarla, non è affatto d’accordo. Piril torna a casa da Sarp e viene a conoscenza della tragedia avvenuta alla casa sul lago.

Finalmente Bahar rientra a casa. Nisan è pronta a raccontarle la verità su Sarp, ma Hatice ed Enver la convincono a rimandare, per permetterle di riposare dopo l’intervento.

Yusuf cerca di convincere Arif che Bahar e gli altri lo abbiano solo sfruttato, ma lui lo smentisce, rivelando di aver regalato a Bahar l’anello appartenuto a sua madre.

Nezir, deciso a far uscire Sarp allo scoperto, accoglie il consiglio di Azmi: usare Bahar e i bambini come leva. Azmi prende in affitto un appartamento vicino a quello di Bahar per tenerla sotto sorveglianza. Coinvolto nell’operazione, Elx avvisa Munir della situazione… Seguici su Instagram.