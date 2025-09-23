La forza di una donna, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre 2025

Hatice decide di recarsi nella sfarzosa casa di Suat con l’intento di convincere Sirin a rientrare, nonostante l’opposizione di Enver. La ragazza accetta di tornare, ma appena rientrata riaccende subito i conflitti familiari, soprattutto con la madre. Nel frattempo, Ceyda propone a Jale di fare da babysitter a suo figlio Bora, ma la dottoressa rifiuta e questo la getta nello sconforto. Intanto Münir avvisa Sarp che Nezir ha posto sotto sorveglianza l’edificio in cui vive Bahar per coglierlo sul fatto qualora decidesse di incontrarla insieme ai bambini, raccomandandogli quindi di non farsi vedere.

Hatice ed Enver riescono a mettere le mani sul cellulare di Sirin con l’intenzione di distruggerlo, ma la figlia li sorprende. Durante l’accompagnamento a scuola con Arif, Nisan ha un improvviso pianto che lascia tutti spiazzati. Si avvicina intanto la cosiddetta “cena della verità”, che rende Yeliz e Ceyda sempre più tese. Nisan vorrebbe invitare anche Sirin, ma Hatice ed Enver cercano di impedirlo a tutti i costi. Arif soffre profondamente per la distanza da Bahar.

Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si riuniscono a casa di Bahar per rivelarle finalmente la verità su Sarp, mentre Nisan non vede l’ora di raccontare tutto alla madre. Sarp, d’intesa con Münir, decide comunque di recarsi da Bahar per metterla in guardia dal pericolo che incombe su lei e sui bambini. Cevat mostra la sua preoccupazione e il timore nei confronti di Orhan.

Il ritorno di Sarp sconvolge Bahar e i piccoli, che faticano a comprendere quanto sta accadendo. La donna cerca di proteggerli e spiegare la realtà, ma Doruk continua a credere che si tratti di un sogno. Alcuni dettagli, però, finiscono per minare ulteriormente la fragile stabilità emotiva di Bahar. Nel frattempo, Sirin minaccia Piril riguardo a delle fotografie scattate con Sarp che pretende di riottenere, ma Piril, stremata, le risponde che ormai non le importa più di nulla, mostrando di non avere più timore di niente…