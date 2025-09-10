La Forza di una Donna: Arif sequestrato e picchiato! | Anticipazioni

Brutta serata in arrivo per Arif Kara (Feyyaz Duman) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. L’uomo verrà infatti sequestrato e picchiato dagli scagnozzi di Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il nemico numero uno di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)…

La Forza di una Donna, news: Nezir scopre tutto su Sarp

La storyline partirà quando Nezir scoprirà che è stato “Alp”, il marito di Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), a uccidere il figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu) cinque anni prima. A quel punto, Korkmarz incaricherà i suoi uomini, capeggiati da Azmi (Kuzey Yücehan), di scovare quante più informazioni possibili sul conto del fantomatico “Karahan”. Grazie a tale stratagemma, Nezir scoprirà dunque che in realtà Alp si chiama Sarp e che è stato sposato anche con Bahar (Özge Özpirinçci), dalla quale ha avuto i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Certo che prima o poi Sarp finirà per bussare alla porta della sua prima moglie, Nezir darà dunque l’ordine ai suoi uomini di prendere in affitto un appartamento nel quartiere di Tarlabaşı in modo tale che possano controllare l’entrata della casa di Bahar. Tuttavia, il Çeşmeli troverà un modo per non dare troppo nell’occhio e svelare a Bahar che è ancora vivo…

La Forza di una Donna, trame: Sarp rincontra Bahar, mentre Arif…

Con l’aiuto di Munir Denizer (Caner Candarlı), il capo degli scagnozzi del suocero Suat (Gazanfer Ündüz) nonché fratello minore di Azmi, Sarp riuscirà a corrompere uno degli uomini di Nezir, che a quel punto non avviserà l’altro collega quando entrerà nell’appartamento di Bahar. Quest’ultima resterà dunque attonita quando si ritroverà faccia a faccia col marito e, commossa, si lascerà andare ad un lungo pianto.

L’incontro non durerà però a lungo: Sarp si limiterà infatti a dire alla moglie di stare in guardia perché uno dei suoi nemici potrebbe prendersela anche con loro. Dopo ciò, Çeşmeli andrà via con Munir e lascerà la donna con mille dubbi ancora tutti da risolvere. Il tutto mentre Arif noterà i due uomini di Nezir spiare l’abitazione di Bahar e capirà subito che c’è qualcosa che non quadra…

La Forza di una Donna, spoiler: Arif viene sequestrato e picchiato!

Il mattino successivo, i sospetti di Arif diventeranno certezze perché vedrà uno degli scagnozzi seguire in maniera discreta Bahar, Nisan e Doruk. Ovviamente, l’uomo metterà subito sull’avviso la Çeşmeli, ma quello stesso pomeriggio verrà rapito dai malviventi che, dopo averlo sequestrato, lo picchieranno e lo abbandoneranno in un bosco, privo di forze.

Il primo a rendersi conto della sparizione di Arif sarà Enver Sarikadi (Şerif Erol), il quale vedrà una chiazza di sangue nel bar dove lavora e darà immediatamente l’allarme. In seguito l’emergenza rientrerà quando Arif tornerà a Tarlabaşı, seppur malconcio, e racconterà a Enver di non avere pienamente compreso se gli uomini che l’hanno picchiato siano nemici o alleati di Sarp.

Intanto, Bahar riuscirà a perdonare Enver, Hatice (Bennu Yıldırımlar), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e lo stesso Arif, colpevoli di averle nascosto che Sarp fosse ancora vivo fino a dopo il trapianto di midollo osseo. Tuttavia, quanto accaduto darà modo a Enver di confrontarsi francamente con Bahar, che verrà invitata a stare attenta a Sarp visto il brutto giro nel quale è caduto. Il tutto mentre la stessa Bahar continuerà a ignorare che il marito si è risposato e ha avuto altri due figli…