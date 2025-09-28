La notte nel cuore, anticipazioni 5 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 5 ottobre 2025

Samet ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Per aiutarlo, la sua famiglia e tutto lo staff dei Sansalan si offrono spontaneamente per sottoporsi a un prelievo di sangue nella speranza di individuare un donatore compatibile. Nell’attesa dei risultati, Samet torna a casa. Intanto Cihan e Sevilay affrontano l’udienza in tribunale che ufficializzerà il loro divorzio, mentre Nuh continua a essere ossessionato dalla gelosia. Spinto dal desiderio di conquistare Sevilay, Nuh vorrebbe comprare un anello di fidanzamento, ma Melek lo convince a regalare il vecchio anello che Sakine gli aveva dato anni fa.

Tahsin, nel frattempo, acquista una clinica di fisioterapia dove Melek potrà iniziare una nuova opportunità lavorativa. Cihan, ancora tormentato dalle sue incognite sulla relazione con Melek, confida a Sumru la sua rassegnazione, esprimendo l’intenzione di tornare a Berlino non appena suo padre sarà guarito. Esma ed Esat si incontrano segretamente nella stanza di lui, durante la notte. Esma gli dona un ciondolo a forma di metà cuore che, unito alla sua metà, crea un cuore completo. Tuttavia, poco dopo l’uscita di Esma dalla stanza, Esat getta il ciondolo nel cestino, lasciando intravedere i suoi veri sentimenti.

I Sansalan decidono di festeggiare il compleanno di Samet e Nihayet organizza una festa speciale per lui. Oltre alla famiglia, invita anche Sumru, Tahsin e i gemelli; quando tutti sono presenti, chiama il personale e fa una sconvolgente rivelazione: Bunyamin è il figlio di Samet. Quest'ultimo accusa il padre per averlo fatto vivere in condizioni difficili per 40 anni e lascia la festa furioso. Nel salotto rimasto in tensione, gli ospiti iniziano a scambiarsi frecciatine che culminano quando Samet manifesta un malore improvviso. Esat, accecato dalla rabbia, accusa Sumru di essere la causa del malessere del padre…