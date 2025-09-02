La notte nel cuore, anticipazioni 7 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 7 settembre 2025

Nihayet va da Sumru per comunicarle che ha deciso di affrontare Hikmet, intenzionata a combattere contro di lui per vendicarsi di tutte le ingiustizie e difficoltà che ha fatto loro subire. Intanto, Tahsin cerca di calmare Nuh, il quale appare visibilmente angosciato per le sorti di Melek e non riesce a nascondere la sua preoccupazione. Cihan, dimesso dall’ospedale dopo il suo ricovero, si prepara a comparire in tribunale e a testimoniare contro Melek, assumendo un ruolo cruciale nella vicenda.

Durante l’udienza, Cihan dichiara senza esitazione che è stata Melek a sparargli. Questo punto chiave porta il giudice a decidere per un’estensione della custodia cautelare, condannando la ragazza a tornare in prigione. Per Nuh, questa decisione rappresenta una frustrazione insopportabile; mosso dalla disperazione, medita l’idea di vendicarsi su Cihan sparandogli, pronto persino ad assumersi la responsabilità della sparatoria precedente. Tahsin interviene prontamente per fermarlo e gli rivela che ha un piano ben preciso per liberare Melek dalla prigione. Intanto, Hikmet si prodiga nel tentativo di convincere Samet che Sumru è coinvolta romanticamente con Tahsin, cercando di seminare discordia tra loro. Nel frattempo, Esat, sopraffatto dalla rabbia, si reca al negozio di tappeti e accusa Sumru di essere in combutta con Nuh e Tahsin; nel pieno del tumulto emotivo danneggia il negozio, mettendo in atto la sua frustrazione. Tahsin, determinato a non far perdere le speranze a Melek, le ripete con forza che presto riacquisterà la libertà.

Nuh ottiene un importante incarico: nominato da Tahsin come suo rappresentante ufficiale, assume il controllo dell’hotel e dà il via al licenziamento immediato di Samet, Cihan ed Esat, prendendo il comando senza esitazioni. Quando Sevilay viene a sapere della notizia, fa intendere a Hikmet che accoglie l’accaduto con soddisfazione. Tuttavia, Hikmet percepisce il cambiamento come una minaccia: temendo che questa ribellione da parte di Sevilay possa portarla a allearsi con Nuh e Tahsin e a destinare loro i fondi della sua eredità, decide di agire esortando Samet a ritirare la causa di paternità in corso. La situazione si complica ulteriormente quando Sumru torna improvvisamente alla villa con un piano concreto: persuadere Samet e Harika a rifare il test del DNA, proponendo persino di sottoporsi personalmente all’esame.

Nonostante questi sviluppi intricati, Sumru visita la prigione con l'intento di incontrare Melek, ma si scontra con un ostacolo burocratico: non essendo in possesso del documento d'identità necessario, le viene negata la possibilità di colloquio. Determinata a non arrendersi, cerca l'appoggio di Tahsin che, grazie alla sua influenza, riesce a ottenere un permesso speciale dalla procura. In questo modo, Sumru può finalmente incontrare sua figlia…