La promessa, anticipazioni 3 e 4 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre 2025

Pelayo, sopraffatto dal peso della verità, confessa a Catalina l’intero piano orchestrato da Cruz. Le rivela che quest’ultimo lo aveva incaricato di sedurla e portarla via dalla tenuta, ma ammette che, nel corso del tempo, la situazione si era complicata poiché lui stesso si era innamorato sinceramente di lei. Tuttavia, con grande turbamento, Pelayo aggiunge di non sentirsi pronto né in grado di assumersi la responsabilità di essere il padre del bambino che Catalina aspetta. La confessione provoca una reazione furente in Catalina, che, indignata e profondamente delusa, decide di chiudere ogni rapporto con lui, dichiarando di non volerlo più vedere. Sconvolta, si confida poi con Martina e, sopraffatta dall’emozione, perde i sensi.

Nel frattempo, Maria rivela a Manuel un dettaglio inquietante: Cruz e Ros non solo non hanno aiutato Jana come avrebbero dovuto, ma il vero obiettivo di Cruz era manipolare gli eventi in modo da costringere Jana ad andarsene. Nonostante l’accusa, Cruz nega categoricamente ogni coinvolgimento.

Parallelamente, Alonso si trova a fronteggiare dissidi interni: rifiuta infatti l’idea di entrare in società con il duca de Carril, decisione che alimenta un contrasto con Lorenzo, fermamente contrario a tale scelta. Intanto, in un inatteso momento di passione, Maria si lascia trasportare dai sentimenti e bacia Samuel con impeto improvviso.

Cruz si convince che la misteriosa telefonata e le calle siano opera di Leocadia. L’atmosfera si fa ancora più tesa quando Ricardo tenta di avvicinarsi a Santos, forse nel tentativo di riallacciare un rapporto o perseguire un’intenzione nascosta. Tuttavia, Petra mette in guardia Pia, svelando che Ricardo è in realtà un uomo sposato.

La tensione culmina quando dall’ospedale arriva una notizia allarmante per Alonso: è stata ricoverata una ragazza in stato di incoscienza. L’identità della giovane è ancora incerta, ma tutto lascia supporre che si tratti proprio di Jana… Seguici su Instagram.