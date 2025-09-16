La promessa, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 21 a sabato 27 settembre 2025

Grazie a una telefonata di Jana dall’ospedale, Maria Fernandez scopre con sollievo che padre Samuel ha riportato soltanto la frattura di una gamba e che la sua vita non è in pericolo. La notizia porta gioia tra la servitù, che festeggia insieme a Jana e Manuel.

Petra rivela a Santos che sua madre è ancora viva. Sconvolto, il ragazzo decide di affrontare il padre Ricardo, il quale prova a giustificarsi dicendo di aver agito solo per proteggerlo.

Romulo confida a Cruz i motivi per cui, anni prima, non ha ucciso Leocadia. Manuel chiede poi a Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non partire, ma lei resta ferma nella sua decisione.

Lope e Marcelo intanto entrano nella stanza segreta, che appare abbandonata da anni e priva di finestre. Donna Pia racconta a Santos una verità dolorosa: fu sua madre Ana, e non il padre, ad abbandonare la famiglia.

Intanto, Catalina ha un'emorragia: il medico le prescrive riposo assoluto e informa Alonso che la donna è incinta di due gemelli. Nel frattempo, Petra incoraggia Santos a indagare ulteriormente sulla madre…