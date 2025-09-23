La promessa, anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 28 settembre a sabato 4 ottobre 2025

La luna di miele di Jana e Manuel, segnata inizialmente dalla sfortuna, prende una piega inaspettata quando si imbattono in un anziano gentile ma enigmatico. Nel frattempo, Cruz è furiosa per l’articolo pubblicato sulla rivista, mentre Alonso teme che la notizia possa danneggiare i suoi affari. Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa dei due anziani che hanno conosciuto, cercando un momento di tranquillità.

Alonso e Cruz continuano ad affrontarsi animatamente in camera; Cruz, profondamente offesa, non accetta di essere stata verbalmente attaccata davanti agli altri. Jana e Manuel celebrano una toccante e simbolica cerimonia di nozze insieme a Nica e Antonio. Dopo l’emozionante celebrazione, i due sposi salutano calorosamente i loro ospiti, ringraziandoli per il sostegno ricevuto.

Nel frattempo, un nuovo mistero intriga gli abitanti de La promessa: Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono che la stanza attuale della marchesa era precedentemente occupata da Alonso. Questo dettaglio li porta a sospettare che il marchese possa aver avuto una relazione segreta e persino un figlio illegittimo…