La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 7 a sabato 13 settembre 2025

Petra mette Ricardo con le spalle al muro: se non sarà lui a confessare la verità a Santos sulla madre, sarà lei stessa a farlo. Ma l’uomo non sembra intenzionato a rivelare quanto accaduto alla donna.

Intanto, Catalina confida ad Alonso che Pelayo non è il padre del bambino che aspetta. Alonso, però, non le crede e Catalina si rifiuta di svelare l’identità del vero padre.

Jana, dopo un acceso scontro con Cruz, racconta tutto a Manuel. Cruz prova a giustificarsi, spiegando che gli inviti trovati da Jana erano solo copie scartate e poi riscritti da Petra, che si sarebbe occupata della spedizione. Ma Jana non si lascia convincere dalle parole della marchesa.

L’arrivo inaspettato di Leocadia coglie di sorpresa Cruz e donna Petra, lasciando interdetti anche Alonso e Lorenzo, che a stento la riconoscono. Teresa, Marcelo e Vera temevano invece la possibile comparsa del duca de Carril… Seguici su Instagram.