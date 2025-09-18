La Promessa anticipazioni: Jana e Manuel progettano di trasferirsi in Italia

Come liberarsi di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e aiutare La Promessa a risollevarsi dalla grossa crisi economica che sta attraversando? Basta organizzare un trasferimento in Italia! È questa infatti l’idea che prenderanno in considerazione Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. E tutto partirà da un’allettante proposta di lavoro che riceverà il marchesino…

La Promessa, news: Manuel riceve una proposta di lavoro

Manuel riceverà una telefonata da don Pedro Farrè, che gli chiederà se sia interessato ad andare a Milano per prendere servizio in una fabbrica che si occupa di progettare e costruire aeroplani. Data la passione mai del tutto sopita per l’aviazione, nonostante la promessa fatta a Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) di accantonarla per concentrarsi sul suo ruolo di erede del marchesato, Manuel prenderà seriamente in considerazione tale idea.

Dopo aver riflettuto a fondo, Manuel capirà che quell’impiego potrebbe paradossalmente rappresentare anche un bene per la tenuta stessa, visto che con i soldi del suo stipendio potrebbe aiutare il padre a risanare la grossa crisi. Tuttavia, prima di dare una risposta a Pedro, vorrà confrontarsi anche con Jana, vista anche la sua gravidanza…

La Promessa, spoiler: : Jana e Manuel progettano di trasferirsi in Italia!

Manuel parlerà infatti apertamente a Jana della proposta ricevuta da Farrè, ma le farà presente che non intende andare in Italia senza di lei, motivo per il quale le domanderà se le vada di seguirlo. Nonostante le investigazioni sempre più chiare circa la morte di Tomas (Jordi Coll), la Exposito risponderà positivamente alla richiesta del Lujan e sottolineerà che è disposta a seguirlo in qualsiasi parte del mondo.

Insomma, Jana e Manuel cominceranno seriamente a progettare il loro trasferimento in Italia, che dovrà avvenire in tempi celeri, tant’è che la donna non potrà nemmeno aspettare di portare a termine la gravidanza. Una prospettiva futura che piacerà tantissimo alla Exposito anche per un’altra motivazione…

Eh sì: Jana comincerà infatti a pregustare le sue giornate lontane da Cruz, ma al tempo stesso non saprà bene come comunicare al fratello Curro de la Mata (Xavi Lock) che lei e Manuel andranno via da La Promessa il prima possibile!