La Promessa anticipazioni: Martina fa ragionare Curro sulle “indagini” di Angela

Non sarà soltanto il matrimonio con Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), che vorrà celebrare ad ogni costo a La Promessa, a preoccupare Martina de Lujan (Amparo Pinero) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. La ragazza scoprirà infatti da Angela de Figueroa (Marta Costa) che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) stanno muovendo le loro fila per costringere Curro De la Mata (Xavi Lock) a sposarsi per convenienza.

Visto il grande affetto che la lega al cugino, con il quale in passato ha avuto anche una relazione, Martina cercherà dunque di aprire gli occhi a Curro sul piano di Cruz e Lorenzo, ma riuscirà a farsi ascoltare? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Angela chiede aiuto a Martina

Tutto partirà quando Angela cercherà a più riprese Curro per avvisarlo della possibilità che Cruz e Lorenzo si stiano organizzando per costringerlo a sposare una ricchissima ragazza e risanare così i conti de La Promessa, ormai ad un passo dal fallimento. Date le precedenti nozze – saltate all’ultimo minuto – con Julia (Victoria Lago), Curro dirà però a Angela che può stare tranquilla perché nessuno può certamente obbligarlo a sposarsi senza il suo consenso.

Dopo essersi confrontata a lungo con Teresa Villamil (Andrea del Rio) sul da farsi, Angela continuerà ad osservare con attenzione ogni mossa di Cruz e origlierà una sua conversazione telefonica. Grazie alla stessa, capirà dunque che i due cognati stanno prendendo accordi per far imparentare Curro con la famiglia Castroviejo, una delle più importanti di Spagna in quanto amica di quella del re.

La Promessa, trame: Angela chiede aiuto a Martina!

Conscia del fatto che i Castroviejo sono potentissimi e che Curro non potrebbe certamente opporsi in caso di “nozze concordate” perché condannerebbe i Lujan alla rovina totale, Angela deciderà di ricorrere ad un piano b. Visto che si sarà resa conto del forte ascendente che ha nei riguardi del “parente”, Angela parlerà apertamente della questione con Martina, che capirà da subito la gravità della situazione venutasi a creare.

Vedendo delle analogie tra Curro e quanto le è accaduto in passato con Antonio de Carvajal y Cifuentes, il pretendente che il padre Fernando e la madre Margarita avevano scelto come suo marito, Martina prometterà ad Angela di affrontare la questione con Curro per spingerlo a reagire prima che sia troppo tardi.

La Promessa, spoiler: Martina fa ragionare Curro sulle “indagini” di Angela

In tal senso, possiamo anticiparvi che Martina manterrà la promessa fatta ad Angela e svelerà tutto quanto a Curro, il quale resterà di sasso appena scoprirà che la possibile moglie che Lorenzo e Curro gli stanno cercando di appioppare è una delle tre figlie del conte Castroviejo. A quel punto, il giovane De La Mata dirà a Martina che starà attento e che farà di tutto per evitare un matrimonio senza amore prima di compromettere i Lujan, ma al tempo stesso sentirà il dovere di scusarsi con Angela per non averle creduto.

Per la prima volta, Angela e Curro si troveranno dunque a parlare, da soli, senza che sorga tra di loro una discussione. E la chimica fra i due ragazzi sarà abbastanza evidente…