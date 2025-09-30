La Promessa anticipazioni: Padre Samuel cerca di rubare un vaso dei Lujan ma…

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio: è proprio questo il motto che rispecchierà Padre Samuel (Daniel Schroeder) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il sacerdote cercherà infatti di appropriarsi di un vaso prestigioso della tenuta per venderlo e ricavare dei soldi da destinare al suo rifugio per i bisognosi, ma qualcosa andrà storto…

La Promessa, news: la crisi economica dei Lujan fa preoccupare Samuel

Innanzitutto, è bene precisare che Samuel comincerà a preoccuparsi nel momento in cui, per via della grossa crisi economica che è sorta, Alonso (Manuel Regueiro) non sarà più in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. A quel punto, dopo essersi consultato con il marchese, Romulo Baeza (Joaquin Climent) farà presente a tutta la servitù che non riceveranno più lo stipendio finché Alonso non avrà risolto i problemi finanziari, motivo per il quale dirà loro che sono liberi di cercare altrove un’occupazione redditizia.

La maggior parte dei dipendenti accetteranno comunque di restare a La Promessa, fatta eccezione di Marcelo Villamil (Jorge Casat), che vedrà nella crisi un’opportunità per allontanarsi dal marchesato e cercherà di mettere ulteriormente distanza con i suoi nemici, che potrebbero rintracciarlo da un momento all’altro. Col passare dei giorni, tale situazione preoccuperà, come vi abbiamo già detto, anche Padre Samuel, visto che non potrà più usare gli avanzi de La Promessa per dare da mangiare ai bisognosi…

La Promessa, spoiler: Samuel cerca di rubare un vaso dei Lujan ma…

Proprio per questo, incurante del fatto che Alonso e Cruz (Eva Martin) si sono già sbarazzati di alcuni oggetti di valore per far quadrare i conti de La Promessa, Samuel adocchierà un vaso piuttosto prestigioso. Un primo tentativo di furto verrà dunque sventato sul nascere da Maria Fernandez (Sara Molina), che ricorderà ancora una volta che non è giusto rubare anche se la causa è nobile.

Neanche a dirlo, in quella determinata occasione, Samuel eviterà di portare a termine il furto, ma poi tenterà di farlo una seconda volta e verrà beccato da Catalina de Lujan (Carmen Asecas) proprio mentre starà per mettere il vaso in un sacchetto nero. In un certo senso, la reazione di Catalina sarà però sorprendente…

La Promessa, trame: Catalina fa un accordo con Samuel e Maria

Eh sì: possiamo anticiparvi che, dopo aver convocato anche Maria, Catalina lascerà che Samuel si appropri del vaso soltanto ad una condizione: pretenderà, infatti, che la metà del ricavato della vendita vada al servizio de La Promessa, da tempo messo a stecchetto dalla grossa crisi finanziaria dei Lujan.

A Samuel non resterà dunque altro da fare se non quello di accettare la proposta di Catalina; ma fino a che punto i furti del sacerdote potranno andare avanti senza che qualcun altro se ne accorga? Seguici su Instagram.