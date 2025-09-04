La Promessa: Cruz infastidita dal ritorno di Ramona | Anticipazioni

C’è sempre un motivo per fare infastidire Cruz Ezquerdo (Eva Martin), soprattutto se dietro allo stesso c’è l’odiata nuora Jana Exposito (Ana Garces). In questo non faranno eccezione le future puntate de La Promessa: la dark lady non riuscirà infatti a nascondere il proprio malcontento quando, con l’aiuto di Curro de la Mata (Xavi Lock), Jana riuscirà a far tornare a Lujan l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros).

La Promessa, news: Curro va in cerca di Ramona

Dopo aver individuato la camera segreta, adiacente a quella di Cruz, dove si è nascosta per tanto tempo la defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) dopo aver dato alla luce Curro, il figlio illegittimo di Alonso (Manuel Regueiro), Jana crederà ormai di essere vicina a scoprire che cosa le è davvero successo poco prima che venisse uccisa. Proprio per questo, la Exposito penserà bene di tornare a contattare Ramona, nella speranza che almeno stavolta possa essere completamente sincera circa ciò che è accaduto all’amica.

Visto che sarà in attesa del primo figlio dal marito Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), Jana chiederà dunque a Curro di andare in cerca di Ramona. Un’impresa che non rivelerà tanto difficile, dato che il De La Mata riuscirà a raggiungere la nuova residenza dell’anziana, anche se farà fatica a convincerla a tornare a Lujan…

La Promessa, trame: Ramona entra nella camera segreta

Fatto sta che, alla fine, Ramona si lascerà guidare dei sentimenti di benevolenza che sente nei riguardi di Jana e Curro ed accetterà di rimettere piede a La Promessa, a patto di tornare a dormire nella sua vecchia casa e, quindi, lontanissima dalla residenza che considererà una vera e propria portatrice di sfortuna. Una volta che avrà riabbracciato Jana e le avrà fatto i suoi auguri per la gravidanza, Ramona avrà dunque modo di entrare nella misteriosa stanza, dove i due fratelli le mostreranno anche un tappeto, sporco di sangue, ritrovato da Jana qualche giorno prima.

Dopo averlo analizzato attentamente Ramona scarterà che il sangue possa appartenere a Dolores e farà presente a Curro e Jana che è molto recente, motivo per il quale potrebbe essere la prova di un omicidio avvenuto pochi anni prima. Neanche a dirlo, tale pista spaventerò tantissimo Jana e Curro, che comunque vorranno andare avanti con le loro personali investigazioni…

La Promessa, spoiler: Cruz infastidita dal ritorno di Ramona

Nel frattempo, Cruz e Petra Arcos (Marga Martitnez) scopriranno che Ramona è tornata a Lujan e comprenderanno che è stato proprio Curro a riportarla in loco. Anche se non riuscirà a spiegarsi perché De La Mata abbia agito così per conto della Exposito, in primis perché ancora ignara che la ragazza è figlia di Dolores, la Ezquerdo non esiterà dunque ad affrontare la nuora per chiederle delle spiegazioni circa la sua “ospite”.

Ovviamente, Jana non darà a Cruz alcun tipo di spiegazione e si limiterà a dirle che l’ha fatto tornare semplicemente per ringraziarla per un favore svolto. Questa spiegazione non convincerà però la Ezquerdo, che ribadirà alla Exposito che non può più familiarizzare con le servette come faceva un tempo. Ad ogni modo, almeno per ora, Cruz deciderà di non muovere un dito contro Ramona, come invece le consiglierà Petra, ma si limiterà ad osservarla per capire quali siano le sue intenzioni.

Il tutto mentre la perfida Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) approfitterà dell’ennesimo scontro tra nuora e suocera per mettere ancora di più zizzania… ma in che modo? Seguici su Instagram.