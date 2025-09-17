La Promessa: i dipendenti resteranno senza stipendio? | Anticipazioni

La crisi economica del marchesato di Lujan non sembrerà affatto risolversi nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, ad un certo punto della narrazione, Romulo Baeza (Joaquin Climent) dovrà fare ai suoi sottoposti una scomoda proposta…

La Promessa, news: i marchesi sull’orlo del baratro

Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) inizieranno a perdere sempre più prestigio quando, grazie allo zampino di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), i giornali scriveranno che l’erede del marchesato Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha sposato Jana Exposito (Ana Garces), una semplice ex domestica.

A quel punto, data la mole di bugie raccontate sul conto di Jana, Alonso si troverà ad avere a che fare con una grossa crisi economica, ciò perché nessuno vorrà più stringere affari con lui a causa della cattiva fama, e ventilerà persino l’ipotesi di vendere alcuni territori de La Promessa pur di avere degli introiti.

Tale intenzione verrà fortemente osteggiata da Catalina (Carmen Asecas), certa del fatto che le casse della tenuta potrebbero certamente risollevarsi qualora tornassero ad essere coltivati alcuni territori ormai dismessi. Idea che verrà appoggiata anche da Manuel e Martina (Amparo Pinero), ma che non porterà ai risultati sperati…

La Promessa, trame: Alonso e Cruz cercano di prendersi gioco di Martina

Come vi abbiamo già segnalato, in primis Alonso e Cruz cercheranno di imbrogliare Martina e le faranno credere che possono obbligarla a vendere anche i territori che appartengono al suo 25% de La Promessa, visto che loro detengono la maggioranza della residenza.

Sfumato l’inganno grazie all’intromissione di Angela (Marta Costa), che in quanto studentessa di legge dirà a Martina che gli zii l’hanno presa in giro, ad Alonso e Cruz non resterà altro da fare che spingere Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), il nuovo fidanzato della ragazza, ad accelerare i preparativi del loro matrimonio.

Una mossa studiata ad hoc visto che, una volta diventato suo marito, Jacobo disporrà dei beni di Martina a suo piacimento e, quindi, potrebbe autorizzare la vendita. Ad ogni modo, tale escamotage richiederà più tempo del previsto e di conseguenza Alonso dovrà dare una brutta notizia a Romulo…

La Promessa, spoiler: i dipendenti restano senza stipendio?

Eh sì: possiamo anticiparvi che Alonso dirà al maggiordomo che, per il momento, non è più in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Una confessione che porterà Baeza a mettere i suoi sottoposti di fronte ad un vero e proprio bivio.

Dopo aver confidato loro che Alonso non può più pagarli finché la crisi non sarà rientrata, Romulo farà sapere ai domestici e a valletti che sono liberi di andare via e cercare altre proposte di lavoro, a meno che non vogliano restare al servizio dei marchesi senza stipendio. Quale sarà quindi la reazione dei dipendenti? Qualcuno andrà davvero via o tutti capiranno il momento difficile dei Lujan? Seguici su Instagram.