La Promessa: Jana vicinissima alla verità sulla morte di Tomas! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa prenderà il via una trama che riporterà la narrazione della telenovela dove tutto è cominciato, ossia alla morte di Tomas de Lujan (Jordi Coll). Grazie ad una serie di ragionamenti, Jana Exposito (Ana Garces) sembrerà infatti essere sulla buona strada nella risoluzione dell’omicidio che ha sconvolto la famiglia di Alonso (Manuel Regueiro), facendo sì che Manuel (Arturo Garcia Sancho) diventasse l’erede del marchesato.

Cerchiamo dunque di fare in breve il punto della situazione per capire come si arriverà a questa fondamentale svolta nelle storyline…

La Promessa, news: la misteriosa stanza segreta

L’accelerazione si avrà nel momento in cui Jana scoprirà che esiste una stanza segreta a La Promessa adiacente a quella dove ogni giorno dorme Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Dopo avervi avuto accesso tramite Pia Adarre (Maria Castro), la Exposito si convincerà del fatto che nella stessa camera abbia soggiornato la defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) dopo aver dato alla luce Marcos, il figlio illegittimo di Alonso, ossia Curro de la Mata (Xavi Lock).

Come prova di questa tesi, nella stanza ci sarà infatti una culla, ormai abbandonata da tempo, e una serie di lettere per Alonso scritte da una certa Lola, ossia il diminutivo di Dolores. Un vero e proprio enigma da ricostruire soprattutto quando la Exposito farà una macabra scoperta…

La Promessa, trame: Ramona dà una pista a Jana e Curro

Per avere più delucidazioni possibili, Jana chiederà dunque al fratello Curro di andare in cerca dell’anziana Ramona (Inma Peres Quiroz) che, in quanto amica di Dolores, potrebbe certamente sapere meglio cosa sia successo in quel periodo. In attesa dell’arrivo della conoscente, la Exposito continuerà a perlustrare la camera e si imbatterà in un tappeto dove ci sarà una vistosissima macchia di sangue.

Inizialmente, Jana riterrà che quella macchia sia stata lasciata da Dolores durante i momenti del parto ma tale ipotesi sfumerà appena arriverà Ramona. Quest’ultima riterrà infatti che il sangue sia ancora troppo fresco rispetto ad un parto avvenuto più di vent’anni prima. Jana dovrà dunque fare altre considerazioni e, all’improvviso, ripenserà alla morte di Tomas…

La Promessa, spoiler: Jana vicinissima alla verità sulla morte di Tomas

Occhio dunque ad un successivo dialogo tra Jana e Pia: quest’ultima confiderà infatti alla Adarre che, molto probabilmente, il sangue sul tappeto apparteneva a Tomas, ritrovato senza vita nella zona giorno de La Promessa dopo il suo matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada). Data la mancanza di sangue nella zona, Jana ipotizzerà quindi che Tomas sia stato ucciso dal defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), il padre di Cruz, nella stanza segreta, di cui era probabilmente a conoscenza, e trasportato successivamente dove è stato ritrovato.

Una versione della storia che non convincerà pienamente Pia, la quale ricorderà che nella stanza adiacente a quella segreta, all’epoca dei fatti, dormiva Alonso e che quindi è quasi impossibile che Juan sapesse del passaggio occulto. Inoltre, Pia evidenzierà che il corpo di Tomas era abbastanza pesante, motivo per il quale qualcun altro avrebbe dovuto aiutarlo a spostarlo.

Tali considerazioni daranno modo a Jana di pensare meglio a tutto quanto. Resta dunque da capire quanto tempo ci impiegherà la Exposito prima di collegare Cruz, la vera artefice del delitto, alla scena del crimine. Perché soltanto in quel caso potrebbe capire che solo una persona potrebbe avere aiutato la marchesa a spostare il cadavere di Tomas, ossia la fidata Petra Arcos (Marga Martinez)… Seguici su Instagram.