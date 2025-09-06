La Promessa: Leocadia fa a Manuel una scomoda rivelazione, ecco quale

Le losche manovre di Leocadia Figueroa (Isabel Serrano), la nuova dark lady in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa, prenderanno sempre più piede. L’ultima arrivata escogiterà infatti ogni tipo di stratagemma pur di mettere in difficoltà la nemica Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e, proprio per questo, riferirà qualcosa di decisamente spiacevole a Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho).

La Promessa, news: ecco perché Leocadia ce l’ha con Cruz

Leocadia si presenterà all’improvviso a La Promessa sorprendendo Cruz, che la credeva morta da circa vent’anni. Col proseguire della narrazione, i telespettatori avranno infatti modo di scoprire che la Ezquerdo aveva ordinato al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) di assassinarla: un compito che l’uomo non aveva portato a termine, mantenendo segreta la questione, poiché aveva scoperto che la Figueroa era incinta.

E così, oltre che con Angela (Marta Costa), la figlia della new entry, chi segue le vicende della soap dovrà familiarizzare anche con la vendetta di Leocadia che, ad un certo punto, confesserà a Cruz di essere ritornata per farle perdere tutto il prestigio che ha accumulato negli anni. Proprio per questo, Leocadia approfitterà della crisi economica della tenuta per spargere il suo veleno…

La Promessa, trame: Leocadia e l’amicizia con Jana

In maniera del tutto strategica, Leocadia stringerà amicizia con Jana Exposito (Ana Garces), fresca di matrimonio con Manuel. In più occasioni, mostrandosi fintamente affascinata dal modo in cui ha messo da parte la sua vita da domestica per amore del marchesino, Leocadia suggerirà a Jana di “farsi valere” con la suocera, controbattendo a tutte le volontà che considera inopportune affinché non rovini il suo rapporto con Manuel.

Bisognerà però fare attenzione al momento in cui, dopo una serie di provocazioni, Leocadia farà sì che Cruz dica a Jana che non accetterà mai il bambino che aspetta da Manuel sia perché è stato concepito prima del matrimonio e sia perché frutto dell’amore del figlio con una semplice e volgare domestica con la quale non è mai andata d’accordo. Jana tenterà infatti di nascondere queste brutte parole al marito, a differenza della Figueroa…

La Promessa, spoiler: la scomoda rivelazione di Leocadia

Possiamo anticiparvi che Leocadia troverà il modo di parlare da sola con Manuel e gli dirà di essere dispiaciuta per l’ennesima discussione tra Cruz e Jana. Manuel crederà quindi ingenuamente che la Figueroa si stia riferendo al ritorno improvviso di Ramona (Inma Perez Quiros), non particolarmente gradito, e sottolineerà che le due hanno già sotterrato l’ascia di guerra, visto che la moglie ha il diritto di accogliere in casa tutte le ospiti che vuole.

A quel punto, mostrando tutto il suo lato affabile, Leocadia farà finta di non capire a cosa Manuel si stia riferendo e gli rivelerà ciò che ha detto Cruz e a Jana, qualche giorno prima, sul loro bambino in arrivo. Una rivelazione destinata a spiazzare Manuel, il quale resterà incredulo di fronte alla nuova perfida azione commessa da Cruz nei confronti di Jana. Come reagirà? Occhio ai prossimi sviluppi… Seguici su Instagram.