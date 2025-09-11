La Promessa: Ramona svela a Jana qualcosa su Leocadia… | Anticipazioni

Una rivelazione dell’anziana Ramona (Inma Perez Quiros) innescherà le preoccupazioni di Jana Exposito (Ana Garces) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. In tutto ciò avrà dunque un ruolo fondamentale Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), la nuova dark lady della telenovela…

La Promessa, news: l’amicizia tra Jana e Leocadia

Come già anticipato, Leocadia è tornata a La Promessa per vendicarsi di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), colpevole di avere dato l’ordine a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di ucciderla circa vent’anni prima. Dopo essersi stabilita nella tenuta, Leocadia stringerà un legame d’amicizia – apparentemente sincero – con Jana, tant’è che le darà più volte dei consigli su come arginare le interferenze di Cruz per evitare che il suo matrimonio con Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) vada in malora.

Tuttavia, in diverse circostanze, gli atteggiamenti di Leocadia nei riguardi di Jana saranno piuttosto enigmatici: ad esempio, un pomeriggio la Figueroa farà un regalo alla Exposito per il bambino che aspetta di fronte a Cruz, innescando così la furia della Ezquerdo, la quale ribadirà per l’ennesima volta che non accetterà come nipote il bambino di una serva concepito tra l’altro da tempo prima che le nozze con Manuel avessero luogo.

La Promessa, trame: la stanza segreta

Contemporaneamente a tutto ciò, grazie all’amicizia con Pia Adarre (Maria Castro), Jana troverà la stanza segreta, adiacente a quella di Cruz, dove ha soggiornato la defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) dopo aver dato alla luce il piccolo Curro (Xavi Lock). Ancora in cerca di risposte sulla morte della donna e sul rapimento del fratellino, Jana andrà più volte a perlustrare la stanza e troverà un tappeto con una vistosa macchia di sangue.

Anche grazie all’aiuto di Ramona, che tornerà su insistenza di Curro a La Promessa, Jana capirà che quel sangue non può appartenere a Dolores. Inoltre la nostra protagonista ripenserà a tutto quanto e, durante un dialogo con Pia Adarre, ipotizzerà che quel tappeto sia servito per trasportare il corpo del defunto Tomas de Lujan (Jordi Coll). Un’intuizione corretta, anche se Jana avrà dubbi riguardo al suo eventuale assassino, visto che nella lista dei suoi sospetti ci sarà il Barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), il padre di Cruz già passato a miglior vita.

La Promessa, spoiler: Ramona svela a Jana qualcosa su Leocadia…

In questa prospettiva, bisognerà fare particolare attenzione ad un successivo scambio di idee tra Jana e Ramona. Quest’ultima non potrà fare a meno di portare alla luce le sue perplessità quando la ragazza le dirà che una tale Leocadia è ritornata a La Promessa. A quel punto, Ramona inviterà Jana a stare attenta alla sua nuova amica, nonostante gli innumerevoli consigli che le ha dato; ciò non soltanto per l’amicizia con Cruz e Eugenia (Alicia Moruno), che poi ha cresciuto Curro come se fosse figlio suo, ma soprattutto per via del legame profondo che aveva con Juan.

Tale dichiarazione accenderà i sospetti di Jana, visto che ignorava che il Barone e Leocadia fossero così legati. Non a caso, la Exposito cercherà sin da subito di far luce sulla questione ma, ve lo diciamo sin da ora, la voglia di scoprire la verità la porterà a fare dei passi decisamente azzardati…