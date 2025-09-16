La Promessa: Santos ricatta Pia, ecco perché! | Anticipazioni

Un pericoloso ricatto sta per farsi strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Deciso a fare qualsiasi cosa per favorire la riconciliazione tra il padre Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) e la rediviva madre Ana (Melania Cruz), il giovane Santos (Manu Imizcoz) non esiterà a ricattare la povera Pia Adarre (Maria Castro) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Ana fa sapere a Santos che vuole riprovarci con Ricardo

La storyline arriverà ad un punto di svolta quando Ana comunicherà a Santos che sente ancora qualcosa per Ricardo, motivo per il quale vuole riprovarci con lui anche se lo ha abbandonato più di vent’anni prima. Mostrando il migliore dei suoi sorrisi, Ana sottolineerà però che la pace non è facilmente raggiungibile, visto che attorno a Ricardo grava in continuazione Pia.

Nonostante la relazione tra la stessa Adarre e Ricardo sia ormai naufragata proprio a causa della presenza ingombrante di Ana, Santos continuerà insomma a considerare pericolosa la domestica, tant’è che inizierà ad osservarla attentamente per capire se stia commettendo qualche passo falso. Agendo in tale maniera, Santos si troverà dunque ad origliare una conversazione scottante tra Pia e Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, trame: la scoperta choc di Santos su Pia

Mentre starà indagando sul motivo per il quale la madre Dolores (Anai Gonzalez) è stata rinchiusa nella stanza segreta de La Promessa dopo aver dato alla luce Curro (Xavi Lock), Jana si soffermerà a parlare con Pia di un tappeto sporco di sangue ritrovato sul posto. A detta della Exposito, il tappeto è stato utilizzato dal defunto barone Juan (Alberto Gonzalez) per trasportare il corpo senza vita di Tomas de Lujan (Jordi Coll).

Una versione della storia che non convincerà Pia, la quale peraltro non vorrà riportare a galla questioni riguardanti Juan, visto che è responsabile del suo assassinio (fatto passare come un incidente d’auto). Sfortunatamente, Santos sentirà parte di tale conversazione e vorrà vederci più chiaro, ragion per cui farà delle domande alla fidata Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, spoiler: Santos ricatta Pia, ecco perché

Visto che ignorerà completamente le responsabilità di Pia sulla morte del barone, Petra si limiterà a dire a Santos che il padre di Cruz (Eva Martin) è morto per un misterioso incidente d’auto, ma non potrà fare a meno di sottolineare che l’uomo si era messo alla guida, portando via improvvisamente le sue cose, senza salutare nessuno.

A quel punto, Santos riunirà tutti i tasselli del puzzle ed arriverà alla conclusione che Pia sia la responsabile della morte dell'Ezquerdo Senior. Un'informazione che il giovane Pellicer utilizzerà per ricattare la povera Adarre: possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo di un dialogo piuttosto infuocato, Santos si dirà disposto a fare luce sull'omicidio di Juan, qualora lei dovesse continuare ad intromettersi nella riappacificazione tra Ricardo e Ana. Una vera e propria minaccia che spaventerà tantissimo Pia…