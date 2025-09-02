La ragazza della palude, cast e trama del film di Rai 1

Dal celebre bestseller di Delia Owens, La ragazza della palude, diretto da Olivia Newman, viene presentato in prima visione martedì 2 settembre alle 21.30 su Rai 1. Ambientato nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta, il film narra la storia di Kya Clark, una giovane donna interpretata da Daisy Edgar-Jones, che incarna il coraggio e la ricerca di indipendenza. Abbandonata dalla famiglia fin da bambina, Kya trova rifugio nelle paludi selvagge, traendo da esse la forza per sopravvivere e crescere.

La trama si complica quando, dopo una vita trascorsa in solitudine tra canneti e specchi d’acqua, la protagonista viene accusata dell’omicidio di un uomo. Questo porta il film a evolversi in un intenso dramma giudiziario, in cui emergono le doti di resilienza di Kya, determinata a sfidare gli stereotipi e i pregiudizi di una comunità chiusa e diffidente.

Con un cast di grande talento che include Taylor John Smith, Harris Dickinson e David Strathairn, La ragazza della palude non mancherà di emozionare e catturare il pubblico grazie alla straordinaria interpretazione di Daisy Edgar-Jones e alla forza delle sue tematiche