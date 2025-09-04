TIM Music Awards 2025, il 12 e 13 settembre su Rai 1

(Estratto da comunicato stampa) La grande musica italiana è pronta a tornare protagonista con due serate imperdibili: i TIM Music Awards 2025, il riconoscimento più prestigioso legato al mondo discografico e all’intrattenimento.

L’evento andrà in onda in diretta su Rai 1 venerdì 12 e sabato 13 settembre, in prima serata, dall’incomparabile cornice dell’Arena di Verona, già sold-out da mesi. A guidare il pubblico saranno ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alla loro quattordicesima conduzione insieme.

Sul palco salirà un parterre di stelle della musica e dello spettacolo: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V & Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, insieme a Andrea Pucci ed Enrico Brignano. E, come sempre, non mancheranno sorprese inattese.

Sarà un vero viaggio tra emozioni e celebrazioni: la musica tornerà ad accendere la magia dell’Arena di Verona, dove tradizione e nuove tendenze si incontrano in un’unica, straordinaria festa.

Verranno premiati gli Album che hanno conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, i Singoli Platino e Multiplatino pubblicati tra settembre 2024 e settembre 2025, e i tour che hanno superato i traguardi di 100mila presenze (Oro), 200mila (Platino) e 300mila (Diamante) certificati da SIAE. Non mancheranno inoltre i Premi Speciali, riservati a chi ha lasciato un’impronta indelebile nell’ultimo anno.

Due serate uniche, pronte a far rivivere al pubblico le hit e i live più amati: un racconto corale che celebra la musica italiana e i suoi protagonisti, tra applausi, emozioni e riconoscimenti.