Tradimento anticipazioni: Yeşim scende a patti con Tarik, Azra si allea con Güzide

Tante difficoltà attendono Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu) nel corso delle puntate finali di Tradimento. L’ex marito di Güzide Özgüder (Vahide Percin) si troverà infatti più volte a dover agire contro la legge e, pian piano, il cerchio comincerà a stringersi attorno a lui. Facciamo dunque un po’ di chiarezza per capire come si arriverà a tali svolte…

Tradimento, news: Tarik impedisce a Yesim di vedere Oyku, ecco perché

Grazie ad una soffiata del gelosissimo Ümit Özgüder (Cem Sürgit), Tarik beccherà la moglie Yeşim Denizeren (Asena Girişken) a letto con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç), l’uomo che per qualche tempo ha creduto – o almeno così ha raccontato a Güzide – essere suo figlio. In cerca di un pretesto per attribuire alla donna ogni responsabilità circa un loro eventuale divorzio, Tarik coglierà la palla al balzo per cacciare Yeşim di casa e tra l’altro le impedirà di vedere la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Le cattiverie dell’avvocato Yenersoy non si fermeranno però qui: Tarik lascerà pensare ad Öykü che Yeşim l’abbia nuovamente abbandonata per trasferirsi in Australia e, senza il consenso della moglie, la iscriverà a un’altra scuola. Fortunatamente, Yeşim non si darà per vinta e riuscirà a rintracciare il nuovo plesso scolastico di Öykü, alla quale spiegherà che Tarik le ha raccontato soltanto un mucchio di bugie.

Tradimento, spoiler: Yeşim scende a patti con Tarik, mentre Azra…

Da un lato, visto che la bambina si sentirà tradita dalle sue menzogne, Tarik sarà costretto a ridimensionare la sua posizione su Yeşim. Quest’ultima, dall’altro, dovrà scendere a patti con Yenersoy ed accetterà alcune condizioni che le porrà. In pratica, Tarik si dirà disposto a cederle la casa, dove potrà stare con Öykü, soltanto se non permetterà a nessuno di accedervi, Dündar e l’ingombrante zia Ilknur (Özlem Tokaslan) compresi.

Certa di dover agire per il bene della piccolina, Yeşim inizierà dunque ad evitare Dündar, che – risentito – finirà per aggredire Tarik. Il tutto mentre quest’ultimo dovrà arginare anche l’ira della nipote Azra (Alize Gördüm)…

Tradimento, trame: Azra cambia idea su Tarik

Infatti, nel momento in cui scoprirà che ha smesso di pagare da oltre sei mesi la clinica dove è in cura la madre, Azra si recherà da Tari e gli chiederà per quale motivo abbia smesso di occuparsi della sorella. Per la prima volta, Tarik mostrerà il suo vero volto alla nipote e le comunicherà che, da quell’istante in poi, deve provvedere da sola a tutte le spese. Un passaggio che darà modo a Azra di comprendere, finalmente, che è stato Tarik e non Güzide, come lo zio le aveva fatto credere, a ridurre sul lastrico i suoi genitori.

Quando Tarik ammetterà tutto quanto, a Azra non resterà dunque altra scelta se non quella di recarsi da Güzide per chiederle perdono. E così Azra accetterà che Güzide diventi la sua legale in una battaglia contro Tarik per riprendere possesso di tutte le cose che sono state sottratte alla madre e al padre…