Tradimento: Dündar non è figlio di Güzide e Tarik, ecco com’è possibile | Anticipazioni

Nel corso delle puntate finali di Tradimento, Güzide Özgüder (Vahide Perçin) dovrà digerire l’ennesimo imbroglio ai suoi danni. La nostra protagonista scoprirà infatti che l’imprenditore Dündar Terzioğlu (Emin Günenç) non è suo figlio biologico. Grazie al genero Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), Güzide scoprirà anche il modo in cui è stata ingannata…

Tradimento, news: il grande inganno legato a Dündar

A muovere le fila saranno stati la matrigna di Dündar e il suo amante, ossia lo stesso uomo che si è presentato tempo prima da Güzide per comunicarle che il ragazzo poteva essere suo figlio. Decisi ad entrare in possesso del patrimonio multimilionario del Terzioğlu Senior, morto carbonizzato diversi anni prima, i due amanti hanno dunque cercato di sbarazzarsi di Dündar facendogli a sua volta credere di non essere il figlio biologico del defunto.

Tuttavia, per portare avanti il losco piano, la “coppietta” è dovuta ricorrere anche ad un falso test del DNA. In quest’ottica è dunque entrato in gioco Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), a cui è stato prelavato un ciuffo di capelli, durante un normale taglio dal suo barbiere, per sostituirlo con quello di Dündar e fare in modo che risultasse il legittimo erede di Güzide e di Tarik (Mustafa Uğurlu)…

Tradimento, spoiler: l’intervento di Kahraman scoperchia il grande imbroglio

Allarmata dall’ostetrica che ha fatto nascere Dündar, Güzide ricorrerà dunque ad un secondo test del DNA, che risulterà ovviamente non compatibile. A quel punto, visto che tutti i sospetti si concentreranno sulla matrigna e sul suo amante, Kahraman non esiterà ad intervenire, in primis poiché i due avranno fatto credere alla moglie Oylum (Feyza Sevil Güngör) di essere una Terzioğlu, visto il presunto scambio di culle con Dündar.

Kahraman e i suoi uomini “sequestreranno” dunque i due imbroglioni e faranno loro confessare l’intera macchinazione portata avanti, compreso il ciuffo di capelli prelevato ad Ozan in maniera illecita. Tuttavia, la risoluzione della faccenda non farà trarre un sospiro di sollievo a Güzide, visto che sarà ancora punto a capo nelle ricerche del figlio perduto alla nascita…

Tradimento, trame: che cosa nasconde Tarik?

In tal senso, bisognerà fare parecchia attenzione anche agli strani atteggiamenti di Tarik, infuriato con Dündar per essere andato a letto con la moglie Yeşim (Asena Girişken). Appena Güzide gli dirà che il ragazzo non è loro figlio, l’avvocato Yenersoy non sembrerà stupirsi più di tanto e si indispettirà quando l’ex moglie gli farà presente che intende cercare l’ultimo bambino rimasto nato nell’ospedale lo stesso giorno di Oylum.

Una volta che lascerà l'abitazione, Tarik non potrà fare a meno infatti di mostrare il proprio dissenso sulla nuova intenzione di Güzide. Segno del fatto che, per qualche strano motivo, non vuole che la Özgüder ritrovi davvero il loro erede…