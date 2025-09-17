Tradimento: Kahraman scopre chi è suo padre! | Anticipazioni

Nel corso delle ultime puntate di Tradimento, una scoperta choc avrà per protagonista assoluto Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Il marito di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) scoprirà infatti per caso di essere il figlio di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) e si sentirà preso in giro dalla ritrovata madre Kadriye (Yeşim Salkım)…

Tradimento, news: Sezai si prepara a lasciare la città

La storyline prenderà il via quando, nel corso della sua festa di compleanno, Kahraman presenterà in società la madre Kadriye e affermerà di essere il figlio illegittimo di Tahir Kenan Dicleli, ossia il defunto marito di Mualla (Nursel Köse). Dopo ciò, con grosso disappunto della zia, Kahraman inviterà con successo Kadriye a stare nella villa di famiglia per recuperare tutto il tempo che hanno perso a causa dei loschi piani della stessa Mualla.

Contemporaneamente a questa vicenda, dato il fallimento del suo matrimonio con Güzide Özgüder (Vahide Percin) causato proprio dalle menzogne sul rapporto che aveva con Kadriye, Sezai non troverà più nessun motivo per stare a Istanbul e si preparerà a lasciare la città dopo aver convintoOltan Kaşifoğlu (Cem Bender) a sposare la figlia Ipek (Ilayda Cevik), in attesa di un figlio da lui. Per questo, Sezai chiederà all’albergo di Kahraman di preparargli il conto affinché possa saldarlo…

Tradimento, spoiler: Kahraman scopre che Sezai è suo padre!

Appena gli verrà detto che sta andando via, Kahraman andrà dunque nella camera di Sezai per chiedergli se la sua partenza sia dovuta a qualche disservizio dell’albergo. Sezai aprirà dunque la porta al Sarpoglu con indosso soltanto una canottiera, che darà modo al ragazzo di vedere una sua vistosa voglia sulla spalla sinistra. Dato che anche lui ne avrà una identica nella stessa posizione, Kahraman non farà quindi fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e comprenderà di essere figlio di Sezai e non del defunto Dicleli Senior.

Neanche a dirlo, Kahraman si sentirà preso in giro da Kadriye e parlerà della questione con Oylum, evitando di incontrare la madre finché non avrà ben deciso che cosa fare. Una volta che si sarà chiarito le idee, Sarpoglu non sarà dunque per nulla conciliante con Kadriye…

Tradimento, trame: Kahraman chiude i rapporti con Kadriye

Eh sì: possiamo anticiparvi che, una volta ritornato a villa Dicleli, Kahraman inviterà Kadriye a preparare le valigie perché vuole riportarla a casa. Quando arriveranno sul posto, Kahraman rivolgerà dunque una serie di domande alla mamma e alla fine le svelerà di aver scoperto di essere figlio di Sezai grazie alla voglia che entrambi hanno sulla spalla.

Un’informazione che lascerà attonita Kadriye, la quale confesserà a Kahraman di non aver mai minimamente sospettato che potesse essere figlio di Sezai. Insomma, l’ex ballerina ammetterà di essere stata contemporaneamente sia con l’Okuyan e sia con il Dicleli, ma tale spiegazione sulla paternità “incerta” non convincerà affatto Kahraman, che deciderà di chiudere per sempre con Kadriye e le chiederà di uscire definitivamente dalla sua vita.

Al contrario, Kahraman sentirà il desiderio di rincontrare Sezai, ormai lontano dalla città, e si impegnerà per trovarlo e raccontargli la verità. Riuscirà a rintracciarlo? Seguici su Instagram.