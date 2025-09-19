Tradimento: Selin maledice Ipek e… | Anticipazioni

Una volta che uscirà di prigione, grazie alla decisione di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) di non procedere legalmente contro di lei per avergli sparato, Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) non passerà tanto tempo nemmeno in clinica psichiatrica. Nel corso delle puntate finali di Tradimento, i medici decideranno infatti di concedere a Selin il permesso di restare a casa, una soluzione che darà modo alla ragazza di incontrare Ipek Okuyan (Ilayda Cevik), l’assassina della sorella Serra (İrem Tuncer)…

Tradimento, news: ecco perché Selin viene liberata

Per prima cosa vi anticipiamo che, nonostante il parere positivo dei medici, Selin non sarà libera di vagare in città. La polizia stabilirà infatti che la Atamanoğlu deve portare costantemente una cavigliera elettronica in grado di segnalare immediatamente alle autorità una sua eventuale fuga di casa. Insomma, la ragazza sarà a tutti gli effetti agli arresti domiciliari e Tolga, in quanto marito, sarà il suo tutore legale.

Pur essendo grata al consorte per tutto ciò che ha fatto per lei, Selin dirà infatti a Tolga di iniziare a muovere le pratiche per il loro divorzio, visto che il matrimonio non ha fatto altro che farli sprofondare sull’orlo del baratro. Dopo ciò, Selin stupirà il ragazzo con un’altra richiesta: gli chiederà infatti se può accompagnarla al cimitero per dare l’ultimo saluto a Serra…

Tradimento, trame: Selin riesce a fuggire e…

In tal senso, inizialmente Tolga farà presente a Selin che non può accontentarla, visto che la cavigliera suonerebbe una volta varcato il cancello di casa. A quel punto, dopo averlo supplicato per diversi minuti, Selin ricorderà a Tolga che è un informatico, motivo per il quale, con l’aiuto di un collega, può modificare il segnale GPS del dispositivo per fare in modo che risulti in casa durante la loro breve visita al cimitero.

Nonostante tutti i dubbi del caso, Tolga deciderà di assecondare la richiesta di Selin ma, appena riuscirà, si pentirà subito del suo gesto: la donna approfitterà infatti di un suo momento di distrazione per darsela a gambe e il giovane Kasifoglu non troverà il coraggio di confessare al padre Oltan (Cem Bender) che cosa ha fatto, visto che rischia a sua volta l’arresto.

Tradimento, spoiler: Selin maledice Ipek e…

Ma perché Selin avrà deciso di scappare? Ve lo diciamo subito: informata da Azra (Alize Gördüm) della sua responsabilità nella morte di Serra, la Atamanoğlu si presenterà a casa di Ipek. Dopo averla aggredita, arrivando persino a metterle le mani al collo, Selin sceglierà però di non fare ulteriormente del male alla Okuyan, in primis perché sarà già al corrente del fatto che aspetta un figlio da Oltan.

Nel suo sfogo, Selin si limiterà a maledire Ipek, dicendole che il destino provvederà a farle patire tutto il male che lei in precedenza ha procurato agli altri. Dopo ciò, Selin tornerà a casa da Tolga e gli racconterà di aver maledetto Ipek, giurandogli però di non averle fatto niente. Parole che Tolga metterà in dubbio quando riceverà una telefonata di Neva che riguarderà proprio Ipek… Seguici su Instagram.